Pourquoi 80% de ceux qui sont déplacés par les femmes du changement climatique?

Bien que la population mondiale soit presque également répartie entre les deux sexes, 80% des personnes déplacées par le changement climatique sont des femmes. L’ONU appelle à des «réponses sensibles au genre»; face au réchauffement climatique, empêcher que le rôle des femmes en tant que principales dispensatrices de soins et principales pourvoyeuses de nourriture, d’eau et de carburant ne continue de les rendre plus vulnérables que les hommes lorsque des catastrophes environnementales telles que des inondations ou des sécheresses se produisent.

La crise climatique touche beaucoup plus les femmes que les hommes, selon les Nations Unies (ONU), en ligne avec les résultats de plusieurs études et rapports scientifiques. Par conséquent, ce qu’on appelle le «féminisme climatique» a émergé avec force ces derniers temps, qui défend que les femmes devraient conduire les solutions au grave problème que le réchauffement climatique pose pour la planète.

Le féminisme climatique a pour point de départ le fait que 80% des personnes déplacées par la destruction de l’environnement et le changement climatique sont des femmes, comme un rapport du Conseil norvégien pour les réfugiés déjà recueilli en 2016.

C’était la première sonnette d’alarme, mais plus tard, d’autres études, comme celle développée par Greeenpeace il y a un an, ont corroboré ce pourcentage, qui est encore plus perceptible si l’on tient compte du fait que le sexe féminin représente 51% de la population mondiale. .

L’ONU a souligné que le rôle des femmes en tant que principales dispensatrices de soins et principales pourvoyeuses de nourriture, d’eau et de carburant les rend les plus vulnérables en cas de catastrophes environnementales, comme les inondations ou les sécheresses. Et pas seulement dans les zones rurales. Partout dans le monde, les femmes, et plus encore celles de couleur, sont plus susceptibles que les hommes de vivre dans la pauvreté et d’avoir moins de pouvoir socio-économique. Même dans les pays les plus riches.

Les Nations Unies ont souligné la nécessité de proposer des «réponses sensibles au genre»; à l’impact du changement climatique. Et il a déploré que la représentation moyenne des femmes dans les organes de négociation mondiaux, nationaux et locaux sur le climat soit toujours inférieure à 30%.

Le résultat est que, en général, la grande majorité des l’argent destiné à répondre au changement climatique finit par aller dans les poches des hommes, au lieu de celles des femmes, selon l’ONU.

Ce qui s’est passé à la Nouvelle-Orléans avec la catastrophe causée par l’ouragan «Katrina» a été exposé par certains experts comme un exemple de l’impact du changement climatique dans une perspective de genre. Les deux tiers des emplois perdus étaient occupés par des femmes. Et 83 pour cent des mères célibataires n’ont pas pu rentrer chez elles dans les deux ans. Les femmes ont été beaucoup plus touchées que les hommes par cette catastrophe.

En Espagne, l’Institut des femmes du ministère de l’Égalité a également souligné que 80% des réfugiés climatiques sont des femmes, selon un rapport détaillé publié en juin 2020, intitulé “ Genre et changement climatique ”. Un diagnostic de la situation ».

Le document souligne que les femmes sont majoritaires parmi la population la plus pauvre et la plus vulnérable, de sorte qu’elles ont «un risque et une probabilité plus élevés de souffrir des conséquences du changement climatique».

Il donne à titre d’exemple qu’en cas d’inondations, dans les pays où les inégalités entre les sexes sont importantes, «quatre fois plus de femmes meurent que d’hommes», et dans d’autres cas de catastrophes naturelles «Les femmes, les enfants et les filles peuvent être jusqu’à 14 fois plus susceptibles de mourir». que les hommes adultes.

Les femmes, selon le rapport espagnol, sont «plus exposées et ont en même temps moins de capacité de réponse», puisqu’elles n’ont guère participé jusqu’à présent aux processus décisionnels «en raison de leur moindre présence dans les organes du pouvoir où les actions sont prévues. des mesures d’atténuation et d’adaptation liées au climat & rdquor;.

C’est une situation qui doit être modifiée, car la réponse au «grand défi»; qui représente l’urgence climatique nécessite «la participation active et inclusive des hommes et des femmes», ajoute le rapport gouvernemental, qui prône le dépassement de l’androcentrisme et l’intégration de la «perspective de genre»; dans les politiques d’adaptation et d’atténuation du changement climatique afin d’éviter les inégalités persistantes entre les hommes et les femmes.

Comment changer cette situation

Entre les mesures spécifiques incluses dans le rapport de l’Institut pour les femmes doivent promouvoir des mesures qui favorisent la propriété partagée des exploitations agricoles; promouvoir des plans de soutien complets pour les femmes rurales; et soutenir la visibilité et la valorisation du travail réalisé par les femmes du secteur de la pêche espagnol (fileteuses, conchyliculteurs, conditionneurs, ouvrières du secteur aquacole, etc.).

Encourager la participation des femmes à tous les forums et événements locaux, régionaux et nationaux où la réponse politique contre le changement climatique est débattue est une autre des recommandations du rapport, qui conseille également de soutenir, de renforcer et de coopérer avec les organisations et institutions du mouvement associatif des femmes. et incorporer les aspects de genre dans les budgets généraux de l’État.

Une dernière remarque: bien que la migration forcée due au climat provoque des sons En Espagne En tant que problème lointain, «la situation commence à compromettre l’avenir de la population dans certaines régions du pays», en raison du stress hydrique, qui survient lorsque la demande en eau dépasse celle disponible. L’Espagne étant le 28e pays au monde à subir le plus grand stress hydrique, elle se situe au deuxième rang des pays les plus «extrêmes». classement et figure parmi les moins bien placés d’Europe, indique le rapport.

«La réduction considérable des précipitations et l’augmentation de la désertification pourraient obliger certains groupes de population à se déplacer d’une région à une autre en Espagne», prévient l’Institut de la femme, qui ajoute également que la situation «va empirer à l’avenir». rdquor;.

Le rapport du Women’s Institute sur «Genre et changement climatique»:https://www.inmujer.gob.es/diseno/novedades/Informe_GeneroyCambioClimatico2020.pdf

