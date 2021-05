Pourquoi 9-1-1: Lone Star vient peut-être de condamner un personnage clé

Pour le dire franchement, Charles semblait assez mort au moment où Tommy a vu qu’il ne répondait pas, et ses yeux grands ouverts avec un saignement ne rend pas vraiment ses chances bonnes. Cela dit, l’épisode ne s’est pas terminé avec sa mort déclarée, et la promo de la semaine prochaine montre que Tommy passe à l’action pour sauver la vie de son mari. Il se rendra à l’USI, mais aucune des images ne le montre conscient, et en fait, ne fait que semer le trouble sur la situation en révélant qu’il y a un tireur actif présent.