Pourquoi 9-1-1’s Tragic Spring Premiere Twist a livré ma plus grande surprise de la saison 4

J’ai suffisamment regardé la télévision pour que dès qu’il devienne clair que Maddie allait accoucher en toute sécurité mais que Chimney avait laissé le sac pour bébé dans la voiture de son frère, j’étais convaincu qu’Albert avait été victime de l’énorme tas de conduite en état d’ébriété et il ne survivrait pas. Puis, quand il a été révélé qu’Albert était gravement blessé, que sa voiture était renversée et qu’il y avait du sang partout, j’étais presque sûr qu’Albert était condamné à mourir pour juxtaposer la naissance de la petite fille en bonne santé de Maddie et Chimney. J’étais sur le point de me diriger vers les mouchoirs lors de la prochaine pause publicitaire. C’est un spectacle qui livre des catastrophes mortelles sur une base hebdomadaire!