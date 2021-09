Pourquoi 90 Day Fiancé: L’autre façon dont les fans se méfient de la dernière histoire de Corey et Evelin

Avertissement! Ce qui suit contient des spoilers de l’épisode “Fight For Love” de 90 Day Fiancé: The Other Way. Lisez à vos risques et périls !

Corey Rathgeber et Evelin Villegas sont retournés au Fiancé de 90 jours franchise pour la troisième fois et sont l’un des couples clés L’autre côté Saison 3. Comme d’habitude, le drame est à un niveau constant avec ce couple, mais il semblerait qu’il y ait au moins un élan positif pour leur relation, car Evelin a enfin accepté d’épouser son fiancé. Les fiançailles ont déjà produit des étincelles avec le cadeau de Corey d’une robe usagée et le prix astronomique du mariage, mais les fans sont plus que méfiants que leur scénario de Other Way n’est que fiction. Après tout, ces deux-là ne sont-ils pas déjà mariés ?