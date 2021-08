Pourquoi acheter des altcoins IOTX, SXP et CVT en août 2021 ?

in

Le 10 août, au cours de la période de 24 heures, les plus grands gagnants ont fini par être IoTeX IOTX / USD, Swipe SXP / USD et CyberVein CVT / USD.

IoTeX est une plate-forme axée sur la décentralisation de l’Internet des objets tout en essayant d’être le pont entre FIAT et les crypto-monnaies avec son API conçue pour créer des cartes de paiement mondiales. CyberVein est une solution basée sur la base de données protégée PISR (privée, interconnectée, sécurisée, robuste) et fonctionne sur un mécanisme de consensus de preuve de contribution (PoC).

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Faut-il investir dans ces altcoins ? Découvrons-le.

Faut-il acheter IoTeX (IOTX) ?

Le 10 août, IoTeX (IOTX) valait 0,0312 $.

À titre de comparaison, son plus haut historique était de 0,0828 $ et s’est produit le 13 mars 2020. Cela a fait augmenter sa valeur de 165% à son plus haut historique.

Pour avoir une perspective sur ses performances les plus récentes, nous examinerons juillet.

Le 3 juillet, la valeur du jeton a augmenté à 0,0219 $. Son point le plus bas du mois était le 20 juillet avec une valeur de 0,0162 $. Cela a entraîné une baisse de 26% de la valeur tout au long de ce mois. Cependant, sa valeur au 10 août est toujours supérieure de 42 % à son sommet de juillet. Avec sa récente augmentation du volume des transactions de 330%, sa valeur a le potentiel d’augmenter à 0,04056 $ d’ici la fin du mois d’août.

Dois-je acheter Swipe (SXP) ?

Le 10 août, Swipe (SXP) valait 3 $.

Il a atteint son plus haut historique le 3 mai avec une valeur de 5,79 $. Cela l’a rendu 93% plus élevé en valeur.

L’analyse de juillet devrait fournir une perspective plus large sur ses dernières performances.

Le 7 juillet, il a atteint un sommet de 2,16 $. Le 21 juillet, il est tombé à 1,38 $, le portant à son plus bas prix du mois. C’est une différence de 36 %. Le 10 août, il est encore 39 % plus précieux que son pic du 7 juillet.

Avec sa récente augmentation de 83% de la capitalisation boursière, nous pouvons nous attendre à ce que sa valeur atteigne 4,05 $ d’ici la fin août.

Dois-je acheter CyberVein (SVT) ?

Le 10 août, CyberVein (SVT) valait 0,0133 $.

En parlant de son plus haut historique, il a été gagné le 9 avril avec une valeur de 0,3702 $. Il s’agit d’une différence de valeur de 2683%.

Cependant, pour avoir une idée précise de l’évolution des prix la plus récente, nous nous pencherons sur juillet.

Le 8 juillet, il a relevé sa valeur à 0,0147 $. Par la suite, il est tombé à 0,0054 $ le 22 juillet. C’est une différence de 63 %.

Cela dit, avec une augmentation de sa capitalisation boursière de 53%, nous pouvons nous attendre à ce que sa valeur atteigne 0,0203 $ d’ici la fin août.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent