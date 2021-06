Pourquoi acheter du trèfle pour la santé est pire que le jeu

Souhaitez-vous être en hausse de 34% dans une action… en seulement 30 minutes ?

Source : shutterstock.com/Dugger94621

Bien sûr que vous le feriez.

Souhaitez-vous être en baisse de 20 % sur une action… en seulement 30 minutes ?

Bien sûr que non.

Eh bien, c’est exactement ce qui s’est passé ces deux derniers jours avec le dernier soi-disant « meme stock ».

Les mèmes sont le plus souvent des images ou des vidéos qui deviennent virales, exprimant souvent une idée. Ils peuvent être inspirants. Ils peuvent être drôles. Ils peuvent être carrément méchants.

Voici une chose qu’ils ne peuvent pas être… un investissement.

C’est pourquoi MoneyWire d’aujourd’hui est une annonce d’intérêt public critique que je vous adresse. Veuillez lire la suite avant qu’il ne soit trop tard…

Le stock que j’ai mentionné est Clover Health Investments (NASDAQ :CLOV), l’un des derniers stocks de mèmes à négocier de manière insensée.

Si vous l’avez acheté hier à 3h30 et vendu à l’ouverture ce matin, vous aimez la vie après 30 minutes de trading très rentables.

Mais si vous avez acheté à l’open et vendu à 10h00, vous n’êtes pas si content… en baisse de 20% également en 30 minutes.

Même stock. Même quantité de temps de négociation. Résultat très, très différent.

Et c’est là que réside le problème des stocks de mèmes.

Un stock de mèmes est un stock qui est devenu viral sur les réseaux sociaux ou un forum comme Reddit. Les acheteurs affluent. Le prix monte en flèche. Le volume passe par le toit. Les vendeurs à découvert sont écrasés.

Et tout le monde ? Eh bien, c’est fondamentalement la même chose que le jeu et si vous êtes assez chanceux pour le frapper au bon moment.

En fait, c’est encore pire que le jeu – et cela de la part d’un gars qui aime aller à Las Vegas et jouer, et qui aime parier sur le sport. Mais voici la différence…

Je le considère comme un divertissement. Je suis prêt à perdre de l’argent pendant que je m’amuse. Si je gagne, c’est un bonus.

Ce n’est pas investir.

Je sais qu’il y a des joueurs de poker professionnels qui réussissent bien, mais ils mettent des milliers d’heures à apprendre leur métier et ont des systèmes qui leur donnent un avantage. Je serais extrêmement surpris si plus de 0,1% des investisseurs achetant ces actions mèmes consacrent des milliers d’heures à la lecture des graphiques boursiers.

Et voilà le truc… Si vous l’aviez fait, vous n’auriez jamais acheté Clover ! Ce qui se passe est si fou et si aléatoire que cela ne correspond à aucun schéma.

Clover Health a clôturé aujourd’hui à 16,92 $, en baisse de 23% après avoir augmenté de 86% hier. À partir de là, il a autant de chances d’aller à 40 $ qu’à 10 $. Vous ne pouvez pas prendre une décision rationnelle sur cette base.

Je ne critique pas la foule de Reddit qui distingue les actions et encourage les gens à les acheter. Je ne défends pas non plus Wall Street. Je pense à l’investisseur moyen.

L’une de mes plus grandes préoccupations est que les personnes qui entrent sur le marché pour la première fois, en particulier les plus jeunes, pensent que c’est normal. Nous savons qu’ils sont attirés par cet investissement viral. Les maisons de courtage voient une augmentation des nouveaux comptes. Lorsque ces nouveaux investisseurs seront brûlés, comme nous le savons, je crains qu’ils n’abandonnent complètement les actions.

Ce serait une tragédie car la bourse reste le meilleur moyen pour l’Américain moyen de gagner de l’argent. Je détesterais absolument perdre une génération d’investisseurs pour ce qui revient à jouer.

Je suis tout à fait pour « abattre l’homme » autant que n’importe qui. Je suis aussi anti-Wall Street que quiconque investit professionnellement dans des actions. Je suis aussi anti-médias financiers que peut l’être quelqu’un qui était dans les médias financiers. Mais ce n’est pas la façon de s’en tenir à l’homme… pas si plus de gens seront blessés plus gravement que « l’homme » lui-même.

Donc, mon message d’intérêt public pour vous aujourd’hui est le suivant : n’essayez pas d’investir dans des actions mèmes. Si vous voulez vous amuser un peu et investir de l’argent que vous êtes heureux de perdre, allez-y. Mais ce n’est pas tenable dans le temps.

Les actions Meme ne sont pas pour votre argent durement gagné dont vous avez besoin pour travailler pour vous – pour payer votre retraite, les études collégiales de vos enfants ou petits-enfants, votre maison de vacances, etc.

Pensez-y aussi. Vous savez très bien que les personnes qui obtiennent une action comme Clover sur Reddit et qui attirent les foules derrière possèdent également des actions. Et lorsque les investisseurs en mouvement ont offert le titre de plus en plus haut, il y a de fortes chances que les personnes qui ont tout commencé encaissent et recherchent la prochaine opportunité. Ils créent essentiellement leur propre « pompe et décharge ».

Jouez si vous voulez, mais ne le confondez pas avec l’investissement.

En ce qui concerne vos investissements, vous souhaitez vous concentrer sur les meilleures entreprises travaillant dans des tendances d’hypercroissance qui transforment notre monde et nous emmènent tous vers un avenir meilleur. Des tendances massives, imparables et qui continueront de se produire pendant des années.

Mettre votre argent durement gagné dans ce genre d’actions, c’est investir. Il est basé sur la recherche, l’analyse et la probabilité. C’est un risque calculé… et le calcul extrêmement favorable.

La convergence de technologies innovantes comme l’intelligence artificielle, la 5G sans fil, la médecine de précision, l’Internet des objets, les voitures sans conducteur et la blockchain recréent le cadre même de la société moderne.

L’impact que ces technologies auront sur l’économie mondiale éclipsera Internet.

À la date de publication, Matthew McCall n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Matthew McCall a quitté Wall Street pour réellement aider les investisseurs – en les faisant participer aux tendances les plus importantes et les plus révolutionnaires du monde AVANT tout le monde. Cliquez ici pour voir ce que Matt a dans sa manche maintenant.