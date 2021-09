Pourquoi acheter FTX Token après son partenariat avec LedgerX et à quoi pouvons-nous nous attendre en septembre

in

FTX FTT / USD est un échange de dérivés cryptographiques où les utilisateurs peuvent acheter et vendre une grande variété de cryptomonnaies et accéder à des contrats à terme sur indices avec des frais peu élevés et un effet de levier jusqu’à 101x.

Le jeton FTX (FTT) est le jeton utilitaire sur la bourse qui est utilisé pour réduire les frais de négociation ou servir de garantie contre les positions à terme.

Le partenariat LedgerX comme catalyseur de croissance

Le 31 août, FTX US a annoncé qu’elle allait acquérir LedgerX pour offrir des dérivés cryptographiques réglementés par la CFTC sur le marché américain.

Cela vient après une longue liste de nouvelles associations et de droits d’achat de noms. Il est également devenu l’échange crypto officiel pour sponsoriser la Major League Baseball.

LedgerX est une bourse de contrats à terme et d’options sur devises numériques, et est un marché de contrats de conception réglementée (DCM) de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis, ainsi qu’une organisation de compensation de produits dérivés (DCO) et une (installation d’exécution de swap (SEF)).

Faut-il acheter un jeton FTX (FTT) ?

Le 3 septembre, le FTX Token (FTT) valait 64,85 $.

Pour avoir une idée du type de valeur, nous passerons en revue sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi que ses performances en août.

FTT a atteint son plus haut niveau historique le 2 septembre avec une valeur de 69,97 $. Cela a fait que sa valeur n’a augmenté que de 8% par rapport au 3 septembre.

Le prix le plus bas de FTT était le 2 août, où la valeur était de 34,47 $.

Son point culminant a été atteint le 13 août, où il avait une valeur de 54,01 $. Ici, nous pouvons voir que le prix a augmenté de 56% tout au long du mois. Selon les données d’IntoTheBlock, FTX Token (FTT) a enregistré des entrées de change totales de 346,33 millions de dollars et des sorties de change totales de 386,62 millions de dollars au cours des sept derniers jours.

De plus, il a vu 11,34K au total d’adresses comme sa moyenne sur 30 jours, avec un maximum de 13,01K adresses et un minimum de 9,96K adresses.

Avec le partenariat LedgerX, nous pourrions assister à une augmentation de l’activité et des besoins en jetons FTX, ce qui pourrait entraîner une augmentation de son offre en circulation.

Sur la base de toutes ces données, nous pouvons nous attendre à ce que le jeton atteigne le prix de 70,36 $ d’ici la fin septembre, ce qui en fait une bonne décision d’achat.

