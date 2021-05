Pourquoi acheter la maison de vos rêves au début de la trentaine

Le travail à domicile devenant également un cadre presque permanent, l’achat d’une première maison ou d’une plus grande est devenue une option pratique pour la plupart des milléniaux.

La pandémie de Covid-19 nous a appris que des incertitudes de toute ampleur peuvent nous ramener à nos objectifs personnels, professionnels et financiers. Quelle que soit la prudence avec laquelle nous planifions nos vies, une crise a la capacité de renverser même les plans les mieux élaborés. Outre les préoccupations croissantes concernant l’assurance médicale et les soins de santé abordables, le maintien de la stabilité financière a été l’une des principales priorités de la plupart des gens. Les milléniaux, d’ailleurs, ont vécu une crise aussi transformatrice que la pandémie assez tôt dans leur vie.

Pour ceux qui ont perdu leur emploi et ceux qui n’ont pas été en mesure d’atteindre leurs objectifs financiers cette année, la pandémie a été un signal d’alarme. Cela les a obligés à mieux planifier leurs économies et leurs investissements, pour un avenir plus sûr. La génération Y et les jeunes professionnels envisagent désormais de constituer leurs actifs financiers beaucoup plus tôt dans leur vie, pour faire face à un monde incertain.

Le travail à domicile devenant également un cadre presque permanent, l’achat d’une première maison ou d’une plus grande est devenue une option pratique pour la plupart des milléniaux. Cependant, l’achat d’une maison est un processus fastidieux. Cela demande un peu de réflexion, de discipline financière et d’engagement. Par conséquent, il est conseillé de commencer à planifier et à accumuler des fonds dès le début pour devenir propriétaire d’une maison à un jeune âge.

Il existe un certain nombre de raisons impérieuses d’acheter la maison de vos rêves à la fin de la vingtaine et au début de la trentaine:

Le secteur immobilier a profité de cette crise pour revenir plus fort, avec de nombreuses autres offres et programmes pour les primo-accédants à la propriété. Il y a plus d’options que jamais pour les maisons plus petites et abordables.

La plupart des institutions financières et des prêteurs offrent des prêts immobiliers à des taux d’intérêt très compétitifs – qui sont à un niveau bas depuis plusieurs années. Celles-ci, associées à certains excellents produits qui permettent une plus grande flexibilité dans le remboursement du prêt et sa propre contribution, font de l’achat d’une maison un processus moins fastidieux et plus abordable. Les récentes déductions de droits de timbre et les avantages fiscaux sont d’autres raisons qui rendent l’achat d’une maison plus attrayante ces derniers temps.

Les loyers sont généralement facturés à 2-3% de la valeur de la propriété tandis que les taux des prêts immobiliers sont d’environ 7%. Jusqu’à il y a 2 ou 3 ans, cet écart était supérieur à 6%. En termes mathématiques purs, même maintenant, louer un appartement est mieux que d’acheter si la propriété s’apprécie en moyenne à moins de 5% par an. Cependant, si s’enraciner est une priorité et que la valeur de revente de l’appartement n’est pas le critère le plus important, c’est le meilleur moment pour acheter sur deux décennies. La baisse des prix de l’immobilier, la hausse des revenus (lentement et progressivement) et les taux d’intérêt les plus bas que l’Inde ait jamais connus en font un moment idéal pour acheter.

Certains prêteurs financiers offrent une durée maximale de 25 ans tandis que d’autres vont jusqu’à 30 ans. Plus la durée du mandat est longue, plus le cycle de mensualités est bas. Si vous êtes un emprunteur de 25 ou 30 ans, vous voudrez peut-être envisager un prêt à long terme qui permet de réduire les IME et rend votre achat plus abordable. Le coût total de possession augmente avec l’augmentation de la durée du prêt, mais il s’agit d’un compromis qui nécessite un examen attentif.

Pour ceux qui cherchent à acheter une maison avec l’intention d’y vivre pendant une longue période, il serait bon de vérifier s’il existe une option pour commencer le remboursement avec des IME inférieurs et augmenter progressivement le montant pendant la durée du prêt. Cela vous permet d’acheter une maison suffisamment grande pour les besoins de demain tout en gardant à l’esprit l’accessibilité actuelle.

Dans le cas d’un programme de subvention offert par la banque, le coût total du logement augmente en échange d’un allégement du non-paiement des EMI jusqu’à la possession. Bien qu’aucune EMI ne contribue à l’abordabilité initiale, souhaitez-vous rembourser un montant plus élevé à long terme? Il est essentiel de trouver le bon équilibre entre le coût global de possession et les sorties mensuelles.

La construction d’un actif financier, comme une maison, offre une sécurité substantielle contre les incertitudes futures et peut également fournir un deuxième revenu sous forme de loyer. Cela ouvre non seulement la voie à la prudence financière à long terme, mais permet également aux jeunes de dépenser leur argent de manière plus significative. Par conséquent, faire le point sur ses plans d’épargne et d’investissement, en savoir plus sur l’augmentation de sa solvabilité et être plus axé sur l’indépendance financière est un pas dans la bonne direction pour la génération Y.

(Par Manish Shah, directeur général et PDG, Godrej Housing Finance)

