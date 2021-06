Pourquoi acheter The Graph en juillet ? Un regard approfondi sur leur innovation

Graph GRT / USD fonctionne comme un lien entre les dApps et différentes blockchains et fournit une plate-forme de requête de données robuste que d’autres blockchains ainsi que des projets peuvent utiliser pour tout besoin de données.

Le 17 juin, The Graph a inscrit StreamingFast dans un accord de subvention de 60 millions de dollars. En d’autres termes, The Graph Foundation a accordé une subvention de 60 millions de dollars à StreamingFast pour rejoindre l’écosystème d’indexation Internet décentralisé pour la recherche.

Cela montre un grand intérêt pour la croissance de l’écosystème, ce qui conduira à un niveau de fonctionnalité plus élevé et, à son tour, à une valeur plus élevée du jeton GRT en raison de l’augmentation des cas d’utilisation.

Des catalyseurs récents pour soutenir le TRB

Le 25 juin, nous avons vu comment le protocole Graph fournissait des analyses de données précises pour les fournisseurs de liquides, les commerçants et les dApps à l’aide de Kyber DMM. C’était une excellente nouvelle, car cela montrait les prouesses de The Graph et comment il peut être mis en œuvre dans diverses autres technologies. La valeur GRT était de 0,62 $ ici.

Le 29 juin 2021, The Graph Blockchain a acheté des jetons DuckSTARTER pour Beyond et Moon First Launchpad. En d’autres termes, Beyond the Moon a acquis 100 000 jetons DUCK qui sont verrouillés dans le niveau Champion, qui est le niveau le plus élevé de la rampe de lancement.

Le niveau Champion garantit des affectations sur chaque offre initiale Dex.

Avec le battage médiatique qui entoure cela, nous pouvons nous attendre à beaucoup d’attention des médias, ce qui entraînera beaucoup d’achats en ce qui concerne les jetons GRT et peut potentiellement faire augmenter leur prix.

De plus, le dernier développeur principal de The Graph, StreamingFast, a pu réduire l’indexation de PancakeSwap à une demi-journée tout en prenant en charge l’API avec l’API Subgraph de The Graph.

Récemment, de début juin à sa fin, la valeur a fluctué entre 0,94 $ et 0,45 $, indiquant à quel point sa valeur peut être élevée ou basse malgré tous les développements et le support.

Devriez-vous acheter The Graph (GRT) maintenant ?

Le 29 juin, la valeur du TRB était de 0,62 $. Un jour avant cela, il était de 0,54 $. Il a régulièrement grimpé dans les charts et a augmenté de 12% au cours des dernières 24 heures.

Tout au long du battage médiatique entourant l’avenir de The Graph, ainsi que tous les développements entourant le projet, nous pouvons raisonnablement nous attendre à ce que sa valeur atteigne 0,75 $ d’ici la fin juillet.

La source de données; tradingview.com

Grâce à des sous-graphes, The Graph indexe les données de la blockchain auxquelles les utilisateurs peuvent accéder via l’API GraphQL.

Beyond the Moon First Launchpad DuckSTARTER a le potentiel de briller, et l’utilisation de The Graph sur le DMM Kyber s’est avérée efficace.

Ceci, à son tour, signifie que les utilisateurs sont vraiment intéressés à utiliser les différentes capacités de The Graph et prédisent que sa valeur ne peut qu’augmenter à partir de là.

