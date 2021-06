Pourquoi acheter THETA en juin ?

La valeur de Theta THETA/USD est passée de 6,31 $ fin mai à ses niveaux actuels d’environ 7,44 $. Momentum pourrait être considéré comme un indicateur haussier et vous devriez être à l’aise d’acheter Theta maintenant.

Theta est un réseau et une entreprise et envisage de sortir son Mainnet 3.0 depuis un certain temps. Cela pourrait apporter de nombreuses améliorations au réseau qui pourraient attirer de nombreux nouveaux utilisateurs, augmentant ainsi sa valeur globale et sa mise en œuvre.

TFuel, également connu sous le nom de Theta Fuel, est une crypto-monnaie que vous pouvez gagner sur THETA.tv en regardant des émissions et en partageant votre bande passante de téléchargement. THETA exécute l’algorithme de preuve de mise, qui permet de parier. TFuel est la récompense pour parier sur le net.

Développements du réseau THETA

Le 6 juin, le total des mises THETA dépassait 60 %, rendant le réseau plus sécurisé que jamais. Cela devrait indiquer aux investisseurs l’énorme niveau d’intérêt et de popularité envers le réseau Theta.

Le 14 juin, Theta a annoncé que Mainnet 3.0 est dans 15 jours, dont le lancement est prévu le 30 juin. Ils ont également mentionné que les tests de mise à l’échelle se poursuivent sans problème sur les nœuds 30K + Elite Edge, ainsi que sur les jalonneurs 150k + TFUEL, ce qui se fait grâce aux améliorations de la mise à l’échelle dans la mise à jour 2.4.0. Cette mise à jour 2.4.0 a été publiée le 7 juin et a apporté des mises à jour à l’économie crypto Theta et TFuel, aux ajustements des frais de gaz et de transaction et à la combustion de TFuel.

Le 15 juin, CrytpoSlate a annoncé qu’un gestionnaire d’actifs de 500 millions de dollars connu sous le nom de DHVC a rejoint Theta Network en tant que validateur d’entreprise. Cet élargissement de l’Enterprise Validator Council s’inscrit dans une stratégie à long terme de décentralisation du protocole avec de nombreuses parties prenantes soutenant sa mission.

Devriez-vous acheter THETA maintenant ?

THETA a débuté en 2021 avec une valeur de 1,97 $. Il a connu sa première grosse augmentation de l’année le 23 mars, où il a bondi à 12,91 $. Il a ensuite fluctué jusqu’à son plus haut historique, après quoi il est tombé à l’un de ses points les plus bas à 8,62 $ le 24 avril.

Source de données – tradingview.com

Le 21 juin, le thêta était de 7,44 $. La grande promesse ici est le lancement de Mainnet 3.0 prévu le 30 juin, ce qui peut générer un niveau d’intérêt élevé, en particulier lorsqu’il commence à recevoir un attrait généralisé de la part des influenceurs et des gros titres des journaux.

De plus, les nombreuses améliorations qu’il apporte à la table pourraient complètement changer la façon dont nous percevons le streaming vidéo, et ce niveau de puissance vous mettra sur la carte des streamers sérieux.

Collaborant avec une société basée à Palo Alto, en Californie, gérant plus de 500 millions de dollars d’entreprises dans les secteurs de la crypto et de la biotechnologie, DHVC soutient également Theta Labs depuis un certain temps, ce qui pourrait encore augmenter la valeur marchande de THETA. à long terme.

D’ici la fin juillet, nous verrons où va le prix, mais comme une grosse mise à jour est en cours, la valeur franchira sûrement la barre des 8 $, voire potentiellement 10 $ si le battage médiatique suit la mise à jour. . À 7,44 $, THETA pourrait être un investissement rentable.

