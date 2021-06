Pourquoi acheter un téléviseur alors que les offres de projecteurs de cinéma maison Prime Day d’Amazon commencent à 302 $? – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Avant d’acheter un nouveau téléviseur lors de l’énorme événement de vente Prime Day 2021 d’Amazon, vous devez envisager une autre option pour votre salon ou votre sous-sol. Sérieusement… pourquoi payer des milliers de dollars pour un téléviseur relativement petit quand vous pouvez obtenir un projecteur pour projeter une image qui est pratiquement de n’importe quelle taille que vous voulez ? Amazon propose cette année d’incroyables offres Prime Day sur les projecteurs de cinéma maison, avec des prix commençant à seulement 301,99 $ pour un projecteur de cinéma maison portable incroyablement bon. Il y a aussi des projecteurs 4K vraiment impressionnants en vente, et vous pouvez accrocher le bien-aimé Projecteur home cinéma Epson Home Cinema 880 que tout le monde s’extasie toujours pour seulement 499,99 $ !

Visite Le hub Prime Day 2021 d’Amazon pour voir toutes les dernières offres Prime Day, et nous avons rassemblé toutes les meilleures affaires ici dans cette méga-liste d’offres Prime Day.

Il y a tellement d’offres incroyables en ce moment pour Prime Day 2021. Certaines offres particulièrement populaires cette année incluent ARGENT GRATUIT d’Amazon (envoyez-vous une carte-cadeau électronique de 40 $, obtenez un crédit Amazon gratuit de 10 $), le très populaire Ouvre-porte de garage intelligent MyQ pour seulement 16,98 $ (plus un crédit de 40 $ avec la promo Amazon Key !), des remises importantes sur à peu près tous les appareils Apple populaires auxquels vous pouvez penser comprenant AirPods Pro et le Apple Watch, un nouveau prix bas de tous les temps sur le nouveau chaud Prises intelligentes TP-Link Kasa que tout le monde aime tellement, le meilleur Offres de pot instantané de l’année avec des prix commençant à seulement 49,99 $, le caméra sans fil folle qui permet à votre smartphone de voir n’importe où pour un prix record de 28,85 $, Amazon Fire TV Stick Lite pour un nouveau prix bas historique de 17,99 $ et le Fire TV Stick 4K pour un plus bas historique de 24,99 $ au lieu de 50 $, le nouveau chaud Ring Video Doorbell pour 44,99 $ avec un Echo Dot gratuit, les 80 $ Écho Show 5 pour le prix le plus bas de 44,99 $, un Pack Echo Show 5 et Blink Mini Cam pour seulement 10 $ de plus, le best-seller Point d’écho pour seulement 19,99 $, le nouveau Point d’écho de 4e génération à moitié prix à 24,99 $, incroyable Offres casques Sony à partir de 78 $, un Ordinateur portable Windows 10 fourni avec un microSDXC de 128 Go pour seulement 219,99 $, les 50 $ Écho automatique qui ajoute Alexa mains libres à votre voiture pour un prix record de 14,99 $ ou 98 $ Forfait Echo Auto avec 6 mois d’Amazon Music Unlimited pour le même prix fou de 14,99 $, plus de la moitié Enceintes Bluetooth portables JBL, le meilleur Offres Roomba de l’année à partir de 199,99 $, Amazon Véritables écouteurs sans fil Echo Buds à partir de seulement 79,99 $ au lieu de 120 $, et bien plus encore.

En plus de tout cela, beaucoup de nos lecteurs cherchent à mettre à niveau leurs téléviseurs. Mais avant d’acheter l’un de ces téléviseurs intelligents à prix réduit, vous pouvez envisager une autre option.

Si vous cherchez un petit modèle à mettre dans votre cuisine ou votre chambre d’amis, un téléviseur est évidemment la solution. Quiconque cherche à mettre à niveau un téléviseur dans son salon, son sous-sol ou son cinéma maison devrait plutôt penser à utiliser un projecteur. Pourquoi s’enfermer dans une certaine taille alors que les projecteurs de cinéma maison sont si polyvalents ? Ils offrent bien plus de valeur que ce que vous n’obtiendrez jamais d’un téléviseur, et il existe actuellement trois offres de projecteurs de cinéma maison sur Amazon que vous devriez absolument vérifier.

Les prix commencent à seulement 499,99 $ pour le Projecteur home cinéma Epson Home Cinema 880 avec un rapport de contraste de 16 000:1, 3 300 lumens et la prise en charge de tailles d’image jusqu’à 200 pouces. C’est vrai… 200 pouces ! Pouvez-vous imaginer combien vous auriez à payer pour un téléviseur de 200 pouces ?! Et si vous recherchez une mise à niveau, vous devez consulter le Epson Home Cinéma 1080, qui vient d’atteindre un nouveau prix bas historique de 649,99 $ pour Prime Day.

Enfin et surtout, toute personne ayant un budget limité ou qui pourrait rechercher la portabilité devrait certainement envisager la Projecteur home cinéma portable YABER Pro V7. Il se vend 600 $, mais il est en vente actuellement pour seulement 301,99 $. C’est fou!

Projecteur Epson Home Cinema 880 3 puces 3LCD 1080p – 499,99 $

Projecteur Epson Home Cinema 880 3-chip 3LCD 1080p, 3300 lumens couleur et luminosité blanche, Stre… Prix catalogue : 599,99 $ Prix : 499,99 $ Vous économisez : 100,00 $ (17 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Projecteur Epson Home Cinema 1080 3 puces 3LCD 1080p – 649,99 $

Projecteur Epson Home Cinema 1080 3-chip 3LCD 1080p, 3400 lumens couleur et luminosité blanche, Str… Prix catalogue : 744,44 $ Prix : 699,99 $ Vous économisez : 44,45 $ (6%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Projecteur de cinéma maison portable YABER Pro V7 – 301,99 $

Projecteur Bluetooth WiFi YABER Pro V7 9500L 5G, Correction automatique de la distorsion trapézoïdale 6D et 4P/4D, Infinity Zo… Prix catalogue : 599,99 $ Prix : 301,99 $ Vous économisez : 298,00 $ (50%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Vous cherchez à passer à un projecteur de cinéma maison 4K ? Découvrez ces deux excellentes options qui sont en vente avec des remises importantes :

Projecteur 4K, Anker Nebula Cosmos Max 4K UHD TV Home cinéma/projecteur de divertissement, Android T… Prix:$1,189.99 Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Projecteur CineBeam de cinéma maison intelligent LG HU70LA 4K UHD avec Alexa intégré, LG ThinQ AI et LG… Prix catalogue : 1 799,99 $ Prix : 1 399,99 $ Vous économisez : 400,00 $ (22 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Projecteur laser Optoma CinemaX P2 à ultra courte focale 4K UHD pour cinéma maison | 3000 lumens | Sup… Prix : 2 899,00 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.