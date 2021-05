Pourquoi Adam Levine revient à la voix pour la finale de la saison 20

Comme d’habitude, The Voice offre une finale de saison remplie de célébrités pour la saison 20. Au-delà d’Adam Levine, Maroon 5 et Megan Thee Stallion, les téléspectateurs peuvent également s’attendre à voir l’ancien entraîneur Gwen Stefani revenir sur scène pour un “Slow Clap “performance avec le rappeur Saweetie. Pendant ce temps, Blake Shelton se tiendra devant tout le monde pour écouter la chanson «Minimum Wage», tandis que le méga-mentor de cette saison Snoop Dogg apportera le morceau «Sittin on Blades» aux téléspectateurs aux côtés de DJ Battlecat. Kelsea Ballerini, qui a temporairement remplacé Kelly Clarkson pendant la saison 20, interprétera son single “Half of My Hometown”. Peut-être que les plus grandes performances de la soirée, cependant, seront jouées par Justin Bieber, qui livrera une version mash-up de ses morceaux extrêmement populaires “Peaches” et “Hold On”.