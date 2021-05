Pourquoi Adamari López et Toni Costa se sont-ils séparés?

. Après dix ans ensemble, Adamari López et Toni Costa annoncent leur séparation.

Adamari López et Toni Costa, l’un des couples les plus aimés et les plus stables de l’industrie du divertissement, ont annoncé leur séparation après dix ans ensemble.

La confirmation de la séparation de Costa et López intervient après plusieurs semaines de spéculations médiatiques. Cependant, le couple avait été ferme dans sa décision de ne pas commenter les rumeurs qui pointaient vers une crise amoureuse incontestable.

«En fait, j’ai décidé de me séparer de Toni et de réévaluer notre relation. Je sais que c’est difficile à assimiler, mais par la main de Dieu, tout ce qui est pour le bien l’emportera », a déclaré Adamari López dans un bref communiqué de presse qu’il a fait connaître en exclusivité au journal La Opinion.

De son côté, Toni Costa a évoqué la séparation sur son compte officiel sur Instagram: “Avec tout l’amour, le respect et la gratitude que j’ai pour vous, je vous informe qu’Adamari et moi sommes temporairement séparés.”

Quelle est la raison de la séparation d’Adamari López et de Toni Costa?

Selon les informations examinées par La Opinion, la séparation d’Adamari López et de Toni Costa n’est pas liée à des tiers, mais à une «usure alléguée» dans la relation, pour laquelle ils ont été contraints d’emprunter des chemins différents.

Les médias susmentionnés ont ajouté que Costa n’avait pas vécu dans la luxueuse résidence que le couple partageait dans un quartier exclusif de la ville de Miami en Floride pendant un mois.

Des sources proches d’Adamari López et Toni Costa ont confirmé à La Opinion que les stars suivaient une thérapie de couple depuis un certain temps pour traiter divers aspects de leur relation amoureuse. S’il est vrai qu’ils sont actuellement séparés, López et Costa continueraient d’assister à leurs séances.

Que se passe-t-il dans la vie d’Adamari López après sa séparation d’avec Toni Costa?

Dans le communiqué de presse qu’elle a fait connaître à La Opinion, Adamari López a confirmé qu’elle continuerait à concentrer son énergie sur des aspects importants de sa vie: «Maintenant, le plus important est de rester concentrée sur ma santé et le bien-être de ma vie. princesse Alaïa. Je ne peux que demander vos prières et la même affection que vous m’avez toujours accordée ».

Actuellement, López est l’une des ambassadrices du programme «Weight Watchers» d’Oprah Winfrey, donc ces derniers mois, elle s’est complètement concentrée sur son objectif de perdre du poids afin d’améliorer sa santé pour être présente dans les moments les plus mémorables de sa fille Alaïa .

Parallèlement à ses engagements professionnels, Adamari López s’est consacrée corps et âme au stade de croissance de sa première née Alaïa Costa López, 6 ans.

Adamari López et Toni Costa: Combien de temps êtes-vous restés ensemble?

L’histoire d’amour d’Adamari López et Toni Costa a commencé en 2011 après avoir participé ensemble au concours de danse «Mira Quien Baila» d’Univision.

Tout au long de leur relation amoureuse consolidée, López et Costa ont accueilli leur fille Alaïa en mars 2015.

En janvier 2019, le couple a confirmé au magazine People en Español qu’ils étaient prêts à officialiser leur relation amoureuse avec une union matrimoniale lors d’une célébration luxueuse qui aurait lieu en 2020. Peu de temps après, les stars ont confirmé que leurs projets de mariage avaient été reporté en raison de problèmes logistiques.

En février 2021, Adamari López a déclaré à People en Español que son mariage avec Toni Costa arriverait au bon moment pour nous deux: «C’est une décision pour nous deux. Je pense que si nous avions été emportés par la pression médiatique, nous serions mariés il y a quelque temps. Notre vie ne dépend pas de ce que les gens disent à l’extérieur ou de ce que la presse veut pour nous, notre vie dépend de ce que nous voulons pour nous-mêmes en tant que famille, de ce dont nous parlons et de ce que nous pensons être correct ».