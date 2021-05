Pourquoi «Adrian Kickback» est-il devenu viral sur TikTok?

Capture d’écran TikTok de la vidéo d’Adrian Kickback TikTok

Quelle est la vidéo, la fête et la tendance qui s’est dégagée sur TikTok autour d’Adrian Kickback? La vidéo est devenue virale et cela semble être le bon moment pour tourner quelque chose sur une plage de Californie. Cependant, c’est aussi une chanson d’Adrian Hour, un DJ argentin et producteur de musique.

Vous pouvez regarder les vidéos de la chanson et de l’invitation à la fête publiées sur TikTok plus loin dans cet article et en savoir plus à ce sujet.

Tout d’abord, quelle est la tendance autour du Kickback d’Adrian sur TikTok? Cela a commencé comme une chanson, mais maintenant il y aurait une fête prévue sous ce nom à Huntington Beach, en Californie. Certaines personnes créent également des clips vidéo sur TikTok avec la chanson. D’autres sont déterminés à se rendre à Huntington Beach.

«La récente fureur de la fête sur la plage découle d’une vidéo publiée le 19 mai 2021 par la page adrian.lopez517 TikTok, Adrian Lopez. Le message dit: «Sortez et fêtez mon anniversaire ‼‼ #partynextdoor #turnitup #SpotlightAPI #beach #projectx #function».

Selon EnStarz, la chanson Adrian’s Kickback est «une chanson avec de la musique funk des accolades du DJ. La chanson publiée en février 2017 par Toolroom Publishing a été concédée sous licence à Kontor New Media Music, Concord Music Publisjong et CMMRA. ” Le site a ajouté: “Le producteur Adrian Hour et le DJ argentin ont lancé Kickback sur SNOE.”

Voici ce que vous devez savoir:

Voici l’emplacement d’Adrian Kickback à Huntington Beach, en Californie, selon la vidéo de TikTok

@ adrian.lopez517 pop out n fêtez mon anniversaire‼ ️‼ ️‼ ️ #partynextdoor #turnitup #SpotlightAPI #beach #projectx #function ♬ son original – Adrian Lopez

La vidéo contient des scènes de personnes faisant la fête avec des téléphones portables dans une scène de danse amusante. Il indique que le lieu de la soirée Adrian Kickback aura lieu à Huntington Beach. Ce sera le 22 mai 2021 à 19h30. “ADIEU !! Republier !! ” dit le message dans la vidéo.

Il dit aussi: “Glissez ce samedi, nous arriverons enfin !!”

Mais qui est Adrian? La vidéo a déclenché une tendance sur TikTok dans laquelle les gens prétendent être Adrian, mais l’utilisateur d’origine a également publié une autre vidéo affirmant qu’il s’agissait vraiment d’Adrian. “Adrian Kickback; l’air un peu tentant hahaha », dit la légende. Le nom d’utilisateur de TikTok est Adrian Lopez.

Jouer

VidéoVidéo expliquant pourquoi «adrian kickback» est devenu viral sur tiktok? 2021-05-21T22: 26: 12-04: 00

Mais l’artiste derrière la chanson Adrian’s Kickback est Adrian Hour. Vous pouvez voir leur site Web ici. Ça se lit,

En ce qui concerne les artistes de musique électronique sud-américains, il y en a un qui mène le peloton: son nom est Adrian Hour, de Buenos Aires, en Argentine. Ayant produit de la musique depuis son plus jeune âge, Adrian prend maintenant d’assaut la scène mondiale avec une série de sorties en vedette sur certains des plus grands labels underground du monde. De l’hymne d’Ibiza Terrace de «That’s It» sur Knee Deep in Sound, à l’offre mélodique progressive de «Love Something» sur Toolroom, la musique d’Adrian crée un tourbillon de battage médiatique et d’hystérie. Il n’est pas étonnant que sa musique soit le pilier des listes de lecture de certains des artistes les plus prestigieux de la scène, notamment Carl Cox, Hot Since 82, Richie Hawtin, Solomun, Mark Knight, Dubfire, Nic Fanciulli, Joris Voorn, Paco Osuna, Sasha, Adam Beyer, Kolsch et bien d’autres

“La description dans la deuxième vidéo d’Adrian Lopez dit:” #duet avec grivrz vous voulez tous savoir qui est Adrian, ICI YALL GO‼ ️🙏🏽🙏🏽 POP OUT NOUS FINNA GO UP‼ ️🚨 @ callme.dezuno # adrianskickback #party #beach “

@ adrian.lopez517 #duet avec @grivrz vous voulez tous savoir qui est Adrian, ICI YALL GO‼ ️🙏🏽🙏🏽 POP OUT NOUS FINNA GO UP‼ ️🚨 @ callme.dezuno #adrianskickback #party #beach ♬ son original – 🥸

Le titre YouTube de la chanson Adrian’s Kickback se lit comme suit:

SNOE est de retour avec une dernière grande sortie du DJ et producteur argentin Adrian Hour avant le début de la nouvelle année. Après son remix réussi de «Jump The Couch» de Beth Lydi, qui a été interprété par des artistes comme Sasha, Mark Knight et Dave Seamen, Adrian Hour revient à SNOE avec «Kickback». La piste originale n’est rien d’autre qu’un monstre de battement. Un morceau intelligemment conçu qui s’accumule pour un boost massif qui explose en batterie et en puissance de synthé, mélangeant une atmosphère euphorique avec des ténèbres clubbing, le tout prêt à enflammer les pistes de danse. Les chefs d’étiquettes Andreas Henneberg et Beth Lydi n’ont pas pu garder leurs mains dessus et se sont réunis pour remixer à nouveau. Ils sont tous deux considérés comme des fans de la ligne de basse, et cela brille comme la force dominante du remix, ce qui fait que tout fonctionne un peu tout en conservant la puissance d’origine. Après leurs sorties percutantes sur SNOE, Compact Grey s’est joint à l’amusement de «Kickback» et a fait sa propre interprétation du morceau. Dans le vrai style, il roule et rebondit avec des percussions ludiques comme cadre pour des éléments originaux. Il n’y a aucun moyen de se retenir lors du démarrage de cette piste. Avec cet EP, il n’y a qu’une seule façon d’avancer, c’est d’avancer dans le pur bonheur de la tech house. Profitez de SNOE nr. 17!

Le hashtag Kickback d’Adrian est devenu viral

De nombreuses personnes sur TikTok utilisent le hashtag Adrian’s Kickback pour partager du contenu sur la fête à venir.

Le #adrianskickback a eu plus de 54 millions de vues sur TikTok.

Beaucoup de gens meurent d’envie d’aller à la fête.

Voici quelques-uns des commentaires sur Twitter:

QUI EST ADRIAN ET POURQUOI ALLONS-NOUS VERS SON KICKBACK – Johnny (@johnny_avitia) 21 mai 2021

Ceci est la version originale de Heavy.com

LIRE LA SUITE: La célèbre vidéo virale «Charlie m’a mordu le doigt» sera supprimée de YouTube