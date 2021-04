Pourquoi Albert King porte toujours la couronne

Contrairement aux deux autres célèbres rois guitaristes de la musique blues – BB et Freddie – Albert King n’est pas né avec un nom royal. Il était, en fait, baptisé Albert Nelson, mais au moment où il avait battu son premier disque, en 1953, il s’était métamorphosé en Albert King, une transformation peut-être provoquée par son souhait de tirer profit du succès phénoménal de sa carte. -en haut contemporain, BB King (parfois Albert King était même présenté aux concerts comme le frère de BB), et son premier pas vers le fait d’être salué comme un roi de la guitare blues.

Surnommé le «Bulldozer de velours» – une référence à la combinaison de sa voix douce et sensuelle et de sa silhouette imposante de six pieds quatre pouces, 250 livres -, le roi né au Mississippi avait presque 40 ans lorsqu’il a marqué son premier tube R&B, «Don ‘ t Throw Your Love On Me So Strong », en 1961 – qui, à juste titre, a été publié par le label King basé à Cincinnati. Mais il a fallu encore cinq ans avant que King ne rejoigne les charts. À ce moment-là, sa fortune commerciale avait été améliorée grâce à son alliance avec son frère et sa sœur Jim Stewart et Estelle Axton. Label Stax basé à Memphis, puis se fait un nom dans le monde de la soul et du R&B. Bien que Stewart ne soit pas convaincu qu’un artiste de blues conviendrait à Stax, Axton l’a persuadé de tenter sa chance avec King, puis a trouvé une chanson pour le chanteur / guitariste du Mississippi, «Laundromat Blues», qui est devenue un succès du Top 30 du R&B américain. .

Le mandat de King avec Stax a duré de 1966 à 1974, période au cours de laquelle il a marqué 11 singles pour la société. Bien que le plus grand ait été “That’s What The Blues Is All About” (n ° 15 du R&B américain) en 1974, sa chanson la plus célèbre est sans aucun doute “Born Under A Bad Sign”, enregistrée en 1967, qui vient de se classer dans le Top 50 du R&B américain, mais est venu pour être considéré comme son morceau de signature.

Bien que “Born Under A Bad Sign” soit apparu un album du même nom en 1967, la chanson était également la pierre angulaire d’une compilation de 1969 d’Atlantic Records, qui était le distributeur du catalogue Stax – et y avait accès jusqu’en 1968. Appelée King Of The Blues Guitar, la rétrospective Atlantic rassemblait des singles, des faces B et des pistes d’album enregistrées entre 1966 et 68.

King Of The Blues Guitar incluait les cinq premiers singles à succès américains de King pour Stax: «Laundromat Blues» (n ° 29 R&B), «Crosscut Saw» (n ° 34 R&B), «Born Under A Bad Sign» (une ode superstitieuse écrite par Hommes d’âme Stax Booker T Jones et William Bell, et qui a fait n ° 49 R & B), «Cold Feet» (n ° 20 R & B) et «(I Love) Lucy» (n ° 46 R & B). Ce dernier, également écrit par Jones et Bell, faisait allusion au titre de la populaire émission télévisée des années 60 de Lucille Ball, mais était en fait l’expression de l’admiration de King pour sa fidèle guitare (qu’il a surnommée Lucy).

Les cinq singles mettaient en vedette le groupe de soutien interne de Stax, Booker T & The MGs, qui avait également marqué des succès sous leur propre nom (notamment l’instrumental à l’orgue «Green Onions», en 1962). La combinaison de leurs grooves lisses, serrés et polis avec une section de cor et la voix plaintive de King et le travail éblouissant du manche a donné à la musique du bluesman du Mississippi un éclat contemporain qui allait initier une modernisation de la musique blues à la fin des années 60 et au début des années 70.

King Of The Blues Guitar a également épongé certains des flipsides simples Stax de King. L’instrumentale «Overall Junction», écrite par King, était un groove mélangé et balançant avec des cornes brillantes ponctuant des lignes de guitare cinglantes. Les cuivres figuraient en bonne place sur trois autres faces B: un original King appelé «Down Don’t Bother Me», sur lequel les voix sont contrepointées par des remplissages de guitare lapidaires pour créer un modèle classique d’appel et de réponse; «Personal Manager», un blues lent et tardif; et le midtempo «You Drive A Hard Bargain», qui est remarquable pour les accords d’orgue chatoyants de Booker T Jones qui sous-tendent le travail de guitare flamboyant de King.

L’album comprenait également le deuxième single de King Stax, le chugging «Oh, Pretty Woman», enregistré en 1966 et qui avait la particularité de ne pas tracer. Sa face B, «Funk-Shun», est un instrument à combustion lente qui met en valeur les brillantes pyrotechnies du manche de King.

King Of The Blues Guitar comprend tout le premier album de King Stax, Born Under A Bad Sign, et les deux collections restent des amorces incontournables pour ceux qui cherchent à se familiariser avec le talent artistique d’un guitariste de blues dont le son et le style ont eu une profonde influence sur le aime de Jimi Hendrix, Mike Bloomfield, Otis Rush, Joe Walsh et Stevie Ray Vaughan.

