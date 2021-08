Pourquoi Allyson Felix ne reviendra pas aux Jeux olympiques après Tokyo

Quiconque a vu Allyson Felix concourir sait qu’elle est une légende, et les Jeux olympiques de Tokyo 2020 lui ont donné une autre occasion de faire ce qu’elle fait le mieux : gagner des médailles à gauche et à droite.

Après ces Jeux – qui sont ses premiers en tant que maman, avec Camryn, 2 ans, mais ses derniers en tant que compétitrice – elle revient à la maison en tant qu’athlète américaine d’athlétisme la plus décorée de l’histoire des Jeux olympiques après avoir remporté une médaille d’or chez les femmes. 400 relais du printemps aux côtés de Sydney McLaughlin, Dalilah Muhammad et Athing Mu.

Cette médaille olympique – la onzième (!!!) d’Allyson – cimente son record de médaillée olympique la plus récompensée sur piste aux États-Unis, battant le précédent record de Carl Lewis. Quelques jours avant de se rendre au Japon pour écrire l’histoire de l’athlétisme, Felix s’est entretenu avec Cosmopolitan pour expliquer pourquoi c’est sa dernière course olympique, son adorable partenariat avec Sanrio, Team USA et Hello Kitty, et, bien sûr, les Jeux.

“Je voulais vraiment tout embrasser”, a déclaré Felix à Cosmo. “Vous savez, chaque Jeux a été différent, et je veux vraiment tout donner.”

Pour Allyson, se mettre en forme pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 était exigeante d’une manière inhabituelle, la forçant à s’entraîner dans des champs vides et dans son quartier lorsque les protocoles de séjour à domicile COVID empêchaient l’accès aux installations. Mais revenir au sport au plus haut niveau de la compétition internationale était toujours dans les cartes pour Felix, bien que revenir après avoir accueilli Camryn à travers une naissance traumatisante était une montagne à gravir.

“Je savais que je voulais revenir. Mais je pense que j’ai sous-estimé, vous savez, ce qu’il faudrait pour revenir”, a-t-elle déclaré. “J’avais en quelque sorte imaginé que tout se passerait bien, et pour moi, ce n’était tout simplement pas le cas avec l’accouchement que j’ai eu avec ma fille et juste d’autres complications. Et donc j’avais ce désir, mais j’ai sous-estimé juste un peu tout ce que cela impliquerait de revenir. “

Pourtant, elle y est parvenue – en grande partie grâce à Camryn. “Je pense que je devenais vraiment mère et que je voulais vraiment apprendre à Camryn à surmonter l’adversité et à [building] l’éthique de travail et toutes ces choses et être juste un bon modèle. ”

Maintenant qu’elle bat des records et gagne plus de médailles olympiques, elle prend le temps de réfléchir à sa propre vie, même aux périodes où les Jeux olympiques n’étaient pas encore sur son radar. “Je suis tombé en quelque sorte dans le sport quand j’étais au lycée, juste parce que j’essayais de rencontrer de nouvelles personnes. Alors oui, je n’avais pas comme ces rêves d’enfance. Je veux dire, une fois que je suis entré dans le sport et je J’en suis tombé amoureux, vous savez, puis ce genre de rêves se sont formés, mais c’était une sorte d’expérience. »

Le rêve olympique est devenu tangible alors qu’elle passait ses études secondaires et excellait dans ce sport, s’y consacrant sérieusement. Mais alors que l’athlétisme n’était pas toujours dans son esprit en grandissant, sa récente collaboration a germé dans sa jeunesse. Allyson est en partenariat avec Sanrio, Team USA et Miss Hello Kitty elle-même sur les collections Hello Kitty x Team USA, et cela ressemble à un véritable rêve d’enfance devenu réalité. Ayant grandi en Californie, Allyson était un “Hello Kitty kid” dès le début, donc le match est tout à fait logique. “Ma cousine aînée Lisa était une grande fan de Hello Kitty. Et en grandissant, je recevais toutes ses affaires. Et donc, s’associer avec Hello Kitty est quelque chose de vraiment spécial.”

Entre les courses gagnantes et les records et les partenariats, les Jeux olympiques de Tokyo 2020 ont été un record pour Allyson, mais ce sont aussi, peut-être de manière surprenante, ses derniers Jeux olympiques. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle ne reviendrait pas à l’avenir, elle a pris un moment puis, de manière rafraîchissante, a ri. “Parce que j’ai 35 ans maintenant”, a-t-elle dit impassible. “Non, j’ai l’impression que je fais évidemment ça depuis que je suis adolescente et je me sens tellement chanceuse d’avoir accompli tant de choses”, a-t-elle expliqué. “J’ai tellement d’objectifs. Ce sera juste le moment de passer au prochain type d’aventure pour moi. Mais oui, je me suis senti vraiment chanceux d’avoir eu une si longue carrière.”

