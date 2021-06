Pourquoi Alonso est-il capable de profiter davantage de la F1 maintenant qu’à son départ · .

Fernando Alonso a montré toute la verve d’un double champion du monde de Formule 1 dans le sprint de deux tours jusqu’à l’arrivée qui a mis fin au Grand Prix d’Azerbaïdjan de la semaine dernière »,

Après s’être classé 10e au redémarrage, le pilote Alpine dépassait Daniel Ricciardo, Carlos Sainz Jnr et Yuki Tsunoda. Avec Lewis Hamilton glissant au premier virage, cela a assuré une sixième place inattendue à Alonso.

C’est son meilleur résultat depuis son retour en Formule 1 après deux ans d’absence. Mais même avant la course de dimanche, Alonso a déclaré qu’il appréciait davantage le sport maintenant qu’il ne l’était lorsqu’il est parti.

“En termes de bonheur ou de ce que je ressens en revenant, c’est mieux que ce à quoi je m’attendais”, a déclaré Alonso à Bakou. « Honnêtement, je profite tellement chaque week-end, je prends tellement de plaisir à conduire.

« Les week-ends où nous n’avons pas de course, le grand prix me manque. Alors maintenant que nous avons trois courses, la France et l’Autriche, je vais en profiter parce que j’aime les dos à dos.

Alonso a fait sa troisième apparition à l’Indy 500 l’année dernièreAlonso a quitté la Formule 1 à la fin de la saison 2018. Bien qu’il ait laissé ouverte la possibilité d’un retour, il a voulu profiter de l’opportunité de participer à d’autres séries pendant qu’il avait la chance de le faire en compétition.

Au cours de ces deux années, il a coché plusieurs événements qui appartiennent à la liste de tout coureur professionnel. Alonso a couru d’Indianapolis à Dakar et a remporté les premiers prix des courses d’endurance, Alonso se sent libre de s’amuser en F1.

Maintenant, il est de retour en Formule 1, ces expériences lui permettent de mieux apprécier son retour en Grand Prix.

“Les deux ans hors du sport étaient nécessaires pour moi”, a expliqué Alonso. « Après 18 saisons en Formule 1 non-stop, un dévouement total. C’était trop exigeant à un moment donné.

Il compte désormais deux victoires au Mans avec Toyota« J’avais en tête d’autres défis avec Le Mans, avec Daytona, avec la possibilité d’un Championnat du Monde d’Endurance, et cetera. Je devais les faire d’une certaine manière et cocher ces cases pour être heureux et être libre de revenir et d’en profiter.

“Jusqu’à ce que je ne relève pas ces défis, je sentais que je perdais du temps en F1 pour certaines des dernières saisons avant ’18. Une fois ces défis relevés, je suis maintenant plus libre, en quelque sorte, de profiter de chaque week-end ici.

Il a également profité de retrouvailles harmonieuses avec l’équipe qui, comme Renault, a remporté ses deux succès en championnat du monde. “Je pense que l’équipe est incroyable”, a-t-il déclaré.

L’ambiance que nous avons maintenant, quelle motivation nous avons dans l’équipe à Enstone, à Viry, le travail acharné que tout le monde met, comment nous abordons chaque week-end, comment nous abordons le petit succès que nous avons certains week-ends et comment nous abordons mauvais moments dans certains autres week-ends, vous savez que nous sommes tous unis dans la même direction. Et cela fait du bien chaque semaine.

Alonso n’a pas eu de voiture victorieuse sous lui depuis son avant-dernière année chez Ferrari, en 2013, lorsqu’il est arrivé deuxième derrière Sebastian Vettel au championnat. La course au milieu de terrain est « un sport complètement différent », dit-il.

« Tout ce que vous faites lorsque vous avez un package qui ne remportera pas le championnat, c’est de vous préparer pour ce moment. Vous vous assurez simplement que vous améliorez chaque jour, toutes les faiblesses de la voiture, les faiblesses de votre style de conduite, la procédure de départ, l’arrêt au stand, toutes les choses autour du week-end qui doivent être prêtes lorsque vous avez un package compétitif finalement, un jour.

Le double champion a décroché une belle sixième place à Bakou« Donc, vous savez, quand vous avez une voiture de possibilité de gagner. Je pense que c’est la magie du sport jusqu’à ce que ce jour-là ne soit qu’une préparation pour ce moment, donc vous changez beaucoup dans la façon dont vous abordez le week-end.

Le sort de rajeunissement d’Alonso en dehors de la Formule 1 a également apporté ses seules victoires depuis 2013. Pour un pilote aussi compétitif qu’Alonso, cela a également fourni une motivation supplémentaire vitale.

« C’est très similaire pour les gens compétitifs, ils aiment gagner dans n’importe quel domaine. [they] faire dans la vie », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas seulement lié à la F1 ou au sport automobile.

«Je pense qu’une fois que vous aurez goûté à la victoire, vous détesterez perdre pour le reste de votre vie. Et c’est assez de motivation, je pense.

