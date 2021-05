Pourquoi Alphonso Davies n’a pas pu célébrer le but de Lewandowski avec l’équipe

Après avoir marqué le but historique – égaler la légende du Bayern Munich et de l’Allemagne Gerd Müller avec 40 buts en une saison de Bundesliga – Robert Lewandowski a reçu ce qui ressemblait à une garde d’honneur impromptue de la part de ses coéquipiers et de son personnel d’entraîneurs. Cependant, si vous revenez en arrière et prêtez une plus grande attention à la célébration, vous remarquerez qu’un de ses coéquipiers a disparu: Alphonso Davies. La raison pour laquelle Davies était absent donne l’impression que tout était planifié.

Robert Lewandowski rend hommage à Gerd Müller après avoir marqué son 40e but de la saison, égalant le record de Müller à 49 ans.Photo de S. Mellar / . pour le FC Bayern

Comme l’a noté Az, le banc du Bayern et le lieu de célébration se trouvaient sur la moitié du terrain du Bayern. Tout le monde, y compris le gardien Alexander Nübel, faisait la fête avec Lewandowski. Si Davies avait franchi la ligne du milieu de terrain, l’arbitre aurait pu signaler la reprise du jeu, et Fribourg aurait eu une course gratuite à un but grand ouvert – quelque chose qui aurait sûrement été sur les rouleaux de points culminants de Not Top 10 pendant des années. venir.

Que Davies s’en soit rendu compte sur le moment ou si tout était orchestré, c’était probablement une décision intelligente. Davies a été le premier à embrasser Lewandowski après avoir montré son hommage à Gerd Müller, avant que Lewy et le reste de l’équipe ne courent vers la zone technique du Bayern. Davies aura également beaucoup de temps pour célébrer avec Lewandowski la semaine prochaine, lorsque le Bayern célébrera une autre Meisterschale et peut-être un nouveau record de but en une seule saison.