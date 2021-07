Pourquoi Amanda Knox appelle-t-elle « Stillwater » et Matt Damon ? 10z viral

Amanda Knox, l’ancienne étudiante américaine qui a été acquittée deux fois en Italie pour le meurtre de sa colocataire, n’est pas contente de la dernière version hollywoodienne de l’histoire sensationnelle qui a attiré l’attention du monde entier.

Elle vise le nouveau thriller dramatique de Tom McCarthy “Stillwater” – avec Matt Damon, Camille Cottin et Abigail Breslin – qui est vaguement basé sur l’affaire du meurtre italien.

Dans un long fil publié sur Twitter et Medium jeudi, l'”exonérée” autoproclamée a écrit à ceux qui “continuent de profiter” de son nom, de son visage et de son histoire sans son consentement, et a commenté plus largement comment la dynamique du pouvoir façonne une histoire .

Knox a déjà accusé les médias d’avoir construit une fausse histoire autour d’elle.

– Amanda Knox (@amandaknox) 29 juillet 2021

L’ensemble français “Stillwater”, qui a ouvert ses portes vendredi, a été co-écrit par McCarthy. Le film est une exploration du stéréotype de “l’Américain laid” tel qu’il est raconté à travers une tournure fictive de l’affaire du meurtre de 2007, communément appelée la “saga Amanda Knox”.

C’est ce phrasé omniprésent avec le nom de Knox qui l’a contrariée.

“Ce nouveau film du réalisateur Tom McCarthy, avec Matt Damon, est ” vaguement basé ” ou ” directement inspiré ” de ” la saga Amanda Knox “, comme l’a dit Vanity Fair dans un article à but lucratif faisant la promotion d’un film à but lucratif, ni dont je suis affilié », a-t-elle tweeté jeudi.

“Je veux m’arrêter ici sur cette phrase:” la saga Amanda Knox. ” A quoi cela fait-il référence ? Est-ce que ça fait référence à quelque chose que j’ai fait ? Non”, a-t-elle ajouté. “Cela fait référence aux événements qui ont résulté du meurtre de Meredith Kercher par un cambrioleur nommé Rudy Guede.”

L’oratrice de 34 ans a déclaré que la “saga” devrait faire référence au “travail de police de mauvaise qualité, à la vision tunnel des procureurs et au refus d’admettre leurs erreurs” qui ont conduit les autorités italiennes à la condamner à tort à deux reprises. (Elle a finalement été acquittée en 2011 – puis à nouveau en 2015 par la plus haute juridiction italienne.)

“Au cours de ces quatre ans d’emprisonnement injustifié et de huit ans de procès, j’avais une agence presque nulle”, a-t-elle écrit. « Tout le monde dans cette ‘saga’ avait plus d’influence que moi sur les événements. La focalisation erronée sur moi par les autorités a conduit à une focalisation erronée sur moi par la presse, ce qui a façonné la façon dont j’étais perçu. En prison, je n’avais aucun contrôle sur mon image publique, aucune voix dans mon histoire.

Parce qu’elle était au centre de l’attention, Knox a déclaré que beaucoup se plaignaient que sa colocataire assassinée, Meredith Kercher, “avait été oubliée” et l’en blâmaient aussi.

« Le résultat est que 15 ans plus tard, mon nom est le nom associé à cette tragique série d’événements, sur lesquels je n’ai eu aucun impact. Le nom de Meredith est souvent omis, tout comme celui de Rudy Guede.

C’est important ce que vous appelez une chose. Appeler cet événement le « scandale Lewinsky » ne reconnaît pas le vaste différentiel de pouvoir, et je suis heureux que de plus en plus de gens l’appellent désormais « l’affaire Clinton » qui le nomme d’après la personne avec le plus d’agence dans cette série d’événements . – Amanda Knox (@amandaknox) 29 juillet 2021

“Stillwater” est le dernier projet centré sur la saga. Knox a cité le film “terrible” de Lifetime en 2011 avec Hayden Panettiere pour lequel elle a poursuivi le réseau et le drame juridique Fox 2019 “Proven Innocent”. Elle a également fait l’objet du documentaire de 2016 “Amanda Knox”, qui lui a donné, ainsi qu’à d’autres personnes impliquées dans l’affaire, la possibilité de se décharger longuement de leur rôle dans l’histoire.

Dans sa déclaration de jeudi, elle a ensuite mis à part “Stillwater”, qui, selon elle, a “effacé la corruption et l’incompétence des autorités”.

“En fictifisant mon innocence, mon absence totale d’implication, en effaçant le rôle des autorités dans ma condamnation injustifiée, McCarthy renforce une image de moi en tant que personne coupable et indigne de confiance”, a-t-elle écrit.

“Et avec le pouvoir de star de Matt Damon, les deux ne manqueront pas de profiter largement de cette fictionnalisation de” la saga Amanda Knox “qui laissera certainement de nombreux téléspectateurs se demander:” Peut-être que la vraie vie Amanda était impliquée d’une manière ou d’une autre. “”

Matt Damon dans le film “Stillwater”.

(Jessica Forde / Fonctionnalités de mise au point)

Elle a dit qu’elle comprend que McCarthy et Damon “n’ont aucune obligation morale” de la consulter “lorsqu’ils profitent en racontant une histoire qui fausse ma réputation de manière négative”.

Elle les a également invités à être interviewés sur son podcast, “Labyrinths”.

“Je parie que nous pourrions avoir une conversation fascinante sur l’identité et la perception du public, et qui devrait pouvoir exploiter un nom, un visage et une histoire qui sont entrés dans l’imagination du public”, a-t-elle déclaré.

« Je n’ai jamais demandé à devenir une personne publique. Les autorités italiennes et les médias mondiaux ont fait ce choix pour moi. Et quand j’ai été acquitté et libéré, les médias et le public ne m’ont plus jamais permis de redevenir un simple citoyen.

Les représentants de McCarthy et Damon n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires du Times vendredi.

L’écrivain du Times, Josh Rottenberg, a contribué à ce rapport.

