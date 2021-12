Pourquoi Amazon est terrifié par la syndicalisation de ses travailleurs américains

Le National Labor Relations Board (NLRB) vient de déclarer qu’un vote syndical historique organisé plus tôt cette année parmi les employés des entrepôts d’Amazon à Bessemer, Alabama, par le Retail, Wholesale and Department Store Union (RWDSU) n’était pas valide. Le vote très médiatisé, qui s’est déroulé sur plusieurs semaines en février et mars 2021, a entraîné une défaite retentissante pour le syndicat, avec plus de 70 % des votants ayant choisi de ne pas adhérer au syndicat.

Stuart Appelbaum, président de RWDSU, a accusé Amazon de s’être engagé dans « des efforts pour éclairer ses propres employés » et a déposé une pétition en avril pour annuler le vote. Après avoir enquêté sur l’affirmation du syndicat, le NLRB a décidé qu’Amazon avait si manifestement interféré dans la capacité de ses travailleurs à voter qu’une deuxième élection était désormais en ordre.

La décision a expliqué comment, malgré le rejet par le NLRB de la demande d’Amazon d’installer une boîte de collecte du courrier juste à l’extérieur de l’entrée de l’entrepôt, l’entreprise l’a fait quand même, donnant aux travailleurs l’impression qu’elle était impliquée dans le dépouillement des votes. De plus, l’entreprise a distribué des accessoires de « vote non » aux travailleurs en présence des dirigeants, les forçant à déclarer leur soutien ou leur opposition au syndicat. Et, Amazon a organisé ce que le NLRB a appelé des « réunions d’audience captive » avec de petits groupes de travailleurs, « six jours par semaine, 18 heures par jour », afin de faire exploser les quelque 6 000 employés qui étaient éligibles pour voter avec des messages antisyndicaux sur cours de la période de vote.

Une directrice régionale du NLRB, Lisa Henderson, qui a pris la décision d’un deuxième vote, a dénoncé le « mépris flagrant » d’Amazon pour assurer des élections libres et équitables et a déclaré que la société « avait essentiellement détourné le processus et donné une forte impression qu’elle contrôlait le processus. «

Il n’est pas étonnant que le taux de participation aux élections ait été faible et qu’en fin de compte, seulement 12 % environ des électeurs éligibles ont voté en choisissant de se syndiquer.

Anticipant la décision du NLRB d’autoriser un deuxième vote, la société a déjà commencé à ouvrir la voie à une nouvelle interférence. Selon un rapport de . début novembre, « Amazon a intensifié sa campagne dans l’entrepôt, forçant des milliers d’employés à assister à des réunions, affichant des panneaux critiquant les groupes de travail dans les salles de bain et faisant venir du personnel de la côte ouest ».

Ce recul agressif et répété de l’un des plus grands employeurs du monde contre un effort de syndicalisation dans un seul entrepôt aux États-Unis est une indication de la détermination absolue d’Amazon à refuser aux travailleurs le droit de s’exprimer sur leurs conditions de travail. Kelly Nantel, porte-parole de l’entreprise, a déclaré que les travailleurs n’avaient pas besoin d’un syndicat car ils bénéficiaient d’une « relation directe » avec leur employeur – une notion risible compte tenu de la dynamique de pouvoir déséquilibrée entre le détaillant géant et l’un de ses près d’un million d’Américains. des employés.

L’entreprise est tellement investie dans le maintien d’un lieu de travail sans syndicat que le NLRB, dans une décision distincte, a déterminé qu’Amazon avait illégalement licencié deux employés l’année dernière qui faisaient campagne contre ses pratiques de travail déloyales.

Il y a une raison évidente pour laquelle Amazon a choisi de répondre de manière si agressive aux efforts de syndicalisation aux États-Unis. Ses travailleurs européens sont syndiqués et réclament activement de meilleurs salaires et conditions de travail. Par exemple, en Allemagne, les travailleurs syndiqués d’Amazon ont quitté leur emploi pour un salaire plus élevé en novembre pendant la haute saison des achats des Fêtes. L’année dernière, les travailleurs italiens ont fait grève pendant 11 jours pour obtenir une pause supplémentaire de cinq minutes pour assurer une bonne hygiène à la lumière de la pandémie. Et, au printemps 2020, les syndicats français ont exigé qu’Amazon suspende toute activité dans ses entrepôts dans l’intérêt de la sécurité des travailleurs pendant les premiers mois de la pandémie. Un tribunal français a statué favorablement, déclarant que l’entreprise devait suspendre les livraisons de tous les articles non essentiels.

En outre, les dirigeants syndicaux et les travailleurs syndiqués de divers pays européens ont commencé à collaborer l’an dernier dans ce que Business Insider a appelé un effort pour « échanger des notes… sur la façon de faire pression sur le géant de la vente au détail pour améliorer leurs conditions de travail ».

Ce type d’activité syndicale européenne et de solidarité des travailleurs frontaliers est exactement le type de scénario qu’Amazon ne souhaite pas voir se reproduire aux États-Unis.

Lorsque le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a répondu au vote de Bessemer en avril en disant qu’il ferait en sorte que son entreprise devienne « le meilleur employeur de la Terre et le lieu de travail le plus sûr de la planète », le RWDSU a admis qu’Amazon avait effectivement maltraité ses travailleurs.

En effet, de nombreuses études ont détaillé les mauvais traitements. Une enquête menée par le New York Times plus tôt cette année dans l’entrepôt d’Amazon à Staten Island, dans l’État de New York, a révélé que l’entreprise employait des travailleurs avec un taux de rotation des employés extrêmement élevé. Le document a également révélé que bien que les gestionnaires surveillent attentivement presque tous les aspects imaginables de la rapidité avec laquelle les employés travaillent, de leur efficacité et de leur productivité, il y avait apparemment peu de dossiers, voire aucun, sur la santé des travailleurs, y compris les infections au COVID-19.

Au moment même où les employés de l’entrepôt de Bessemer étaient bombardés de propagande antisyndicale, l’entreprise frappait pratiquement de l’argent avec des bénéfices records grâce à une plus grande dépendance aux achats en ligne pendant la pandémie. Les bénéfices ont bondi de 220% au premier trimestre 2021 par rapport à la même période un an plus tôt.

La décision du NLRB pour un vote de reprise à l’entrepôt de Bessemer intervient à un moment où les travailleurs américains sont de plus en plus intolérants envers les mauvaises conditions de travail et les bas salaires. Une vague de grèves cet automne et des démissions massives ont également eu un impact sur la capacité d’Amazon à embaucher plus de travailleurs. Maintenant, en plus du RWDSU, la Fraternité internationale des Teamsters s’est engagée à s’engager dans des efforts d’organisation visant Amazon et a adopté une résolution historique cet été en réponse à la façon dont «Amazon représente une menace existentielle pour les droits et les normes pour lesquels nos membres se sont battus. et a gagné. »

Pourtant, les efforts agressifs d’Amazon pour maintenir des opérations sans syndicats aux États-Unis ont continué à porter leurs fruits. En plus de déployer davantage d’efforts antisyndicaux avant le deuxième vote dans son entrepôt de Bessemer, Amazon semble avoir prévalu contre un autre effort de syndicalisation dans l’entrepôt de Staten Island sur lequel le New York Times a enquêté. À peine deux semaines avant une audience du NLRB sur l’intérêt de former un syndicat là-bas, les travailleurs ont mystérieusement retiré leur pétition.

Une étude de . sur 20 ans de données salariales pour le secteur de la vente au détail a révélé un avantage clair et croissant pour les travailleurs syndiqués par rapport aux travailleurs non syndiqués, l’écart salarial hebdomadaire entre les deux groupes passant de 20 $ en 2013 à 50 $ en 2019. Le point de vente a expliqué que « les travailleurs syndiqués ont tendance à travailler plus d’heures par semaine et selon un horaire prévisible, tandis que les travailleurs non syndiqués ont souvent un« horaire variable » qui dépend de la façon dont la direction pense que le magasin peut être occupé. » En d’autres termes, les droits des travailleurs non syndiqués sont subordonnés au bien-être de l’entreprise.

C’est peut-être ce que Nantel entendait par les avantages d’avoir une « relation directe » avec les travailleurs. Sauf qu’elle a affirmé qu’une telle relation était dans l’intérêt des travailleurs, alors qu’en vérité, il est dans l’intérêt d’employeurs comme Amazon de n’avoir aucun pouvoir collectif contre lequel lutter.

Cet article a été produit par Economy for All, un projet de l’Independent Media Institute.

