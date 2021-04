Pourquoi Amazon et Jeff Bezos soutiennent une hausse du taux d’imposition des sociétés

Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, s’exprimant à l’Economic Club of Washington, DC (Economic Club of Washington, DC Photo / Gary Cameron)

Jeff Bezos a surpris certains critiques et abonnés d’Amazon cette semaine en se penchant sur une hausse de l’impôt fédéral sur les sociétés pour aider à payer le plan d’infrastructure du président Biden. C’était une position qui semblait en décalage avec l’histoire de son entreprise et le reste des entreprises américaines.

Un message de Jeff Bezos. https://t.co/ZAcpnaRu6z pic.twitter.com/81AkgVyQke – Amazon News (@amazonnews) 6 avril 2021

Cela soulève la question: pourquoi Bezos et Amazon rompent-ils avec leurs pairs et soutiennent-ils une augmentation du taux d’imposition fédéral des sociétés?

Amazon est devenu emblématique des entreprises américaines qui amassent des bénéfices effrayants et sont critiqués pour combien ils paient en impôts. La déclaration de Bezos en faveur d’une hausse de l’impôt sur les sociétés cette semaine semble miner cette réputation.

Sa position le distingue également du reste de l’élite corporative. La Business Roundtable, une puissante association de PDG dont Bezos est membre, n’a pas tardé à réprimander le plan de Biden et a averti que toute augmentation des impôts pourrait nuire à la compétitivité américaine.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Amazon soutient l’augmentation du taux d’imposition. En bref, c’est parce qu’Amazon ne fonctionne pas comme aucune autre entreprise.

Amazon a besoin d’une infrastructure

La raison la plus évidente pour laquelle Bezos soutient une hausse des taxes pour payer les infrastructures est qu’Amazon, plus que toute autre grande entreprise de technologie, a besoin d’infrastructures.

Des routes et des ponts accessibles et un bureau de poste fonctionnel sont essentiels pour remplir la promesse d’Amazon de livrer les colis aux clients à temps. Les larges pans de l’Amérique rurale sans connexion haut débit sont également des marchés inexploités pour Amazon. Si plus de personnes peuvent facilement accéder à Amazon.com, plus de personnes peuvent acheter des produits Amazon.

Une remorque Amazon sur la I-5 près d’Orland, en Californie, à quelques kilomètres de la station de livraison prévue de l’entreprise dans la communauté rurale. (Photo de Chris Kaufman pour ..)

Le plan américain pour l’emploi de Biden dépenserait plus de 2000 milliards de dollars pour réparer les ponts, les ports, les aéroports et les systèmes de transport en commun. Il s’engage à apporter le haut débit à tous les Américains et à investir dans la recherche et le développement et la formation aux emplois technologiques.

Ces programmes pourraient présenter des avantages majeurs pour Amazon, mais ils ne sont pas bon marché. Le plan de Biden pour financer le paquet d’infrastructure comprend une augmentation de 7% du taux d’imposition des sociétés à 28%. Dans le cadre de la refonte fiscale de 2017, le taux a été ramené de 35% à 21%. La proposition vise également à combler les échappatoires fiscales et à décourager les entreprises américaines de transférer leurs bénéfices à l’étranger pour réduire leurs obligations fiscales.

Tout n’est pas une question d’impôt sur le revenu

Margaret O’Mara, professeur à l’Université de Washington. (Photo UW)

Depuis ses débuts chez Amazon, la société a maintenu sa facture fiscale fédérale à un niveau bas en réinvestissant ses bénéfices dans l’entreprise et en profitant du crédit d’impôt pour la recherche et le développement, entre autres stratégies.

Pendant des années, Amazon a rapporté peu ou pas de bénéfices du tout. Aujourd’hui, Amazon enregistre un bénéfice, mais il est loin d’être aussi élevé que de nombreuses autres entreprises technologiques. Cela signifie qu’une légère augmentation du taux d’imposition des sociétés pourrait ne pas avoir un impact majeur sur Amazon.

«Quand vous regardez les impôts qu’Amazon paie ou ne paie pas, ainsi que d’autres entreprises technologiques, ce n’est pas seulement le taux d’imposition des sociétés», a déclaré Margaret O’Mara, historienne de l’Université de Washington et auteur de The Code: Silicon Valley et la refonte de l’Amérique. «Particulièrement dans le cas d’Amazon, ce qui est aussi important, sinon plus important, ce sont les autres exclusions du code des impôts, notamment le crédit R&D.

Jay Carney, responsable de la politique et des communications d’Amazon, a tweeté la semaine dernière:

Si le Crédit d’Impôt R&D est une «échappatoire», c’est certainement une des intentions du Congrès: le Crédit d’Impôt R&D existe depuis 1981, a été prolongé 15 fois avec un soutien bipartisan et a été rendu permanent en 2015 dans une loi signée par le président Obama. – Jay Carney (@JayCarney) 31 mars 2021

«Amazon» est devenu un raccourci entre les politiciens de l’autre côté de l’allée pour les multinationales qui évitent de payer leur juste part d’impôts, y compris l’actuel et l’ancien président.

Lorsque Biden a annoncé son intention de limiter l’évasion fiscale des entreprises pour payer sa facture d’infrastructure de 2 billions de dollars la semaine dernière, il a désigné Amazon par son nom.

«Un pompier, un enseignant payant 22%, [and] Amazon et 90 autres grandes entreprises ne paient aucun impôt fédéral », a déclaré Biden. «Je vais mettre un terme à cela.»

Amazon a gagné la colère de Biden en payant 0 $ d’impôt fédéral sur le revenu pendant deux ans, selon plusieurs rapports et analyses externes sur les finances de l’entreprise. Ce record a changé en 2019, lorsqu’Amazon a payé 162 millions de dollars d’impôt fédéral sur le revenu total de 280,5 milliards de dollars.

En février, Amazon a déclaré que ses contributions fiscales pour 2020 incluaient environ 1,7 milliard de dollars de charges fiscales fédérales. La société a enregistré un chiffre d’affaires de 386 milliards de dollars l’année dernière et un bénéfice avant impôts sur les bénéfices de 24,1 milliards de dollars, stimulés par une poussée due à une pandémie alors que les clients s’appuyaient sur ses services d’achat en ligne et de cloud computing.

Points de brownie politique

Un climat politique de plus en plus hostile souligne le soutien d’Amazon à la hausse des impôts. Amazon a été un sac de frappe pratique pour les politiciens de l’autre côté de l’allée pendant des années, mais les critiques se sont intensifiées depuis que les démocrates ont pris le contrôle du Congrès et de la Maison Blanche.

Amazon est sous contrôle public et gouvernemental pour une variété de problèmes, y compris les préoccupations antitrust et les conditions de travail de ses employés les moins bien payés.

La popularité décroissante d’Amazon à Washington DC a été pleinement affichée au cours des dernières semaines, lorsque d’éminents politiciens de l’autre côté de l’allée, dont Biden, se sont lancés dans la bataille pour syndiquer les employés des entrepôts d’Amazon à Bessemer, en Ala. .

La volonté de Bezos d’accepter une obligation fiscale plus élevée pour payer des programmes d’infrastructure populaires pourrait être un effort pour attirer les faveurs de l’administration et des clients de Biden à un moment difficile pour l’entreprise.

«Nous soutenons la volonté de l’administration Biden de faire des investissements audacieux dans les infrastructures américaines», a écrit Bezos dans son communiqué cette semaine. «Les démocrates et les républicains ont soutenu les infrastructures dans le passé, et c’est le bon moment pour travailler ensemble pour y parvenir.»