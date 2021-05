Pourquoi Amazon, H&M et Zalando soutiennent un nouveau programme de transparence – WWD

Un seul tableau de bord pour la durabilité est-il en route pour les consommateurs?

La Coalition du vêtement durable et sa branche technologique Higg Co., ont annoncé jeudi le lancement de leur programme de transparence envers les consommateurs.

Les efforts du programme surviennent au milieu d’une confusion accrue parmi les consommateurs qui souhaitent acheter des options de vêtements plus durables, mais ne savent souvent pas par où commencer. Il survient également au milieu des cas accrus de greenwashing.

«Le seul moyen de lutter contre le greenwashing est de disposer de données cohérentes et comparables», a déclaré Jason Kibbey, directeur général de Higg Co., dans un communiqué. «Nous avons besoin d’un système unique dans lequel l’ensemble de l’industrie de la mode saisit des données complètes sur toutes les usines, tous les produits, tous les matériaux et toutes les opérations de la marque. Higg collecte et organise ces données depuis des années, travaillant avec plus de 45 000 utilisateurs et fournissant l’ensemble de données normalisé dont les entreprises mondiales ont besoin. »

Après avoir taquiné les apprentissages des pilotes avec H&M, PVH Corp.et Zalando l’automne dernier, d’autres membres du SAC, dont Amazon (qui a récemment adopté Higg), Boozt, C&A, Calvin Klein et Tommy Hilfiger appartenant à PVH, Columbia Sportswear, Helly Hansen, JustWears, Lenzing AG, Norrona, Puma et Salomon ont adhéré au programme initial.

Dans cette première phase, le programme se concentre sur le contenu matériel et dérive des données de l’indice de durabilité des matériaux Higg (MSI). Le MSI fait partie de la suite d’outils de mesure développés par le SAC qui a vu son lot de critiques ces derniers mois tourner autour de sa méthodologie scientifique opposant fortement les fibres naturelles aux synthétiques.

Initialement, le programme est disponible aux États-Unis et en Europe et couvre une gamme de produits, y compris des hauts, des jupes, des sacs à dos et des sacs à main, entre autres. Les produits sont proposés par les marques participantes, nécessitant une vérification avant de pouvoir être répertoriés.

À partir de jeudi, les acheteurs en ligne de H&M et de la marque de vêtements de plein air Norrona peuvent voir ce que l’indice Higg appelle des «profils de durabilité» intégrés à l’expérience d’achat sur les sites de commerce électronique des marques, où les produits ont un identifiant visuel de barre de progression de la durabilité.

H&M a lancé des profils de durabilité pour six vêtements pour enfants détaillant l’impact de l’utilisation de l’eau, du réchauffement climatique, des combustibles fossiles et de la pollution de l’eau. H&M et Norrona ont l’intention d’étendre le programme à tous les produits cette année, avec C&A, Salomon, Tommy Hilfiger et Zalando pour emboîter le pas.

Tout en défendant la poursuite d’une durabilité holistique et facile à digérer, les experts de la circularité ont mis en garde contre l’utilisation d’un «point de données unique sur lequel prendre des décisions», selon le Dr Jennifer Russell, professeur de biomatériaux durables et de circularité à Virginie Technologie.

Selon Jeremy Lardeau, vice-président de Higg Index au SAC: «En se concentrant d’abord sur les données sur les matériaux, le programme de transparence Higg Index répond à l’un des défis environnementaux les plus urgents auxquels l’industrie du vêtement est confrontée et permet aux consommateurs d’utiliser des données de durabilité robustes pour informer leur décisions d’achat. »

Dans son rapport de transparence 2020, l’association de défense des droits humains Remake n’a pas hésité à inscrire des entreprises comme H&M, Everlane, Allbirds et Zara parmi sa liste de «délinquants» faute d’informations sur le travail. La réussite des scores ne peut être obtenue que lorsqu’une marque répond aux critères de bien-être des ouvriers du vêtement (salaires équitables, bien-être des travailleurs) et de durabilité environnementale (déchets, eau, carbone, matières premières, droits des animaux et emballages).

Les 18 prochains mois marqueront l’expansion des points de données via le module environnemental Higg Facility, les données sur les opérations de marque et de vente au détail via le module Higg Brand & Retail, ainsi que les impacts des produits du berceau à la tombe via le module de produit Higg. D’ici 2023, l’objectif est d’avoir les données sociales des établissements entièrement intégrées à la plateforme.

Dans l’intervalle, le SAC et Higg ont déclaré qu’ils «restaient déterminés à travailler aux côtés de l’industrie pour fournir l’outil le plus robuste du marché pour mesurer la durabilité de la chaîne de valeur» tout en peaufinant le programme de transparence.

Pour en savoir plus, consultez:

La promesse de transparence de Higg peut-elle étouffer le scepticisme en matière de durabilité?

Quelque 31% des consommateurs appuieraient une “ taxe sur la mode rapide ”