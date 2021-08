Pourquoi Amazon s’engage maintenant à réparer les mauvais produits tiers

. Illustration

Amazon soutient depuis longtemps qu’il ne devrait pas être tenu légalement responsable des produits défectueux vendus par des marchands tiers sur Amazon.com, affirmant que la responsabilité incombe au vendeur, et non au marché facilitant la vente.

C’est un argument juridique avec des parallèles avec ceux avancés par Facebook et d’autres réseaux sociaux sur leur propre responsabilité pour le contenu de leurs plateformes.

Mais dans une tournure surprise, Amazon a récemment annoncé qu’il indemnisera directement les clients pour les réclamations valables pour dommages matériels ou corporels causés par des produits tiers vendus sur sa plate-forme, jusqu’à 1 000 $, ou plus dans certaines situations.

Le programme commence la semaine prochaine.

“C’est un gros problème parce qu’Amazon vient à la table”, proposant de gérer le problème pour les consommateurs et les commerçants tiers, a déclaré Venkat Balasubramani, avocat spécialisé dans les technologies basé à Seattle et co-fondateur du cabinet d’avocats Focal PLLC.

Cependant, comme il le note, Amazon n’accepte aucune responsabilité légale. De cette façon, il s’agit également d’une décision stratégique qui répond aux propres défis juridiques et réglementaires d’Amazon.

Amazon assume volontairement la responsabilité des produits tiers défectueux selon ses propres conditions, essayant de montrer qu’il résout le problème sans avoir besoin de réglementation ou de législation. En soutenant qu’il « va bien au-delà » de ses obligations légales, il cherche également à éviter de jouer selon les règles des autres.

Cette décision intervient alors qu’une série de décisions de justice menacent d’assujettir Amazon à une plus grande responsabilité pour les produits vendus sur sa plate-forme, ce qui pourrait avoir de vastes implications financières pour l’entreprise.

Le commentateur juridique Eric Goldman a déjà averti qu’il pourrait même forcer l’entreprise à fermer son marché, en se concentrant sur les ventes au détail de première partie.

Une autre toile de fond importante pour la politique est une poursuite récemment déposée contre Amazon par la Commission américaine de sécurité des produits de consommation (CPSC), cherchant à forcer le détaillant à accepter la responsabilité légale du rappel des produits défectueux vendus sur son marché.

“C’est juste Amazon qui voit la tempête arriver, qui essaie de la devancer et qui se couvre les fesses”, a déclaré Jason Boyce, ancien vendeur d’Amazon, fondateur d’Avenue7Media et auteur de “The Amazon Jungle”.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi la société avait décidé de lancer le nouveau programme maintenant, un porte-parole a déclaré que cette décision “s’appuie sur l’investissement continu que nous avons fait pour aider les vendeurs à développer leurs activités et à protéger notre magasin contre la fraude et les abus”.

Amazon dit avoir dépensé 18 milliards de dollars en 2020 en logistique, outils, services, programmes et personnel pour soutenir les vendeurs tiers.

Dans cet épisode du jour 2, le podcast de . sur tout ce qui concerne Amazon, nous discutons de la nouvelle politique avec Balasubramani et Boyce, et explorons les implications pour les consommateurs, les vendeurs tiers et l’entreprise.

Balasubramani, un contributeur régulier au Blog de droit de la technologie et du marketing de Goldman, est un avocat spécialisé dans les questions technologiques, notamment la propriété intellectuelle, la confidentialité, les médias sociaux et la section 230, en vertu de laquelle les réseaux sociaux sont protégés contre la responsabilité des activités sur leurs plateformes. Boyce est le collaborateur de . sur le podcast Day 2, un ancien des 200 meilleurs vendeurs d’Amazon qui conseille et travaille désormais avec des vendeurs tiers. Il a été cité comme source dans le rapport antitrust de la US House sur Amazon et d’autres géants de la technologie l’année dernière.

Écoutez ci-dessus, abonnez-vous au Jour 2 dans n’importe quelle application de podcast et continuez à lire pour plus de détails.

Venkat Balasubramani, avocate en technologie basée à Seattle, Focal PLLC.

Grande image: “Je pense que c’est l’un des rares cas où Amazon s’adresse de manière proactive aux consommateurs et leur dit:” D’accord, nous allons essayer de résoudre ce problème pour vous même si nous ne sommes peut-être pas responsables, et un litige de 1 000 $ est relativement facile pour nous. à gérer », a déclaré Balasubramani.

Cependant, a-t-il ajouté, “dans le domaine des poursuites en responsabilité du fait des produits, qui impliquent souvent des blessures ou des lésions corporelles, ce montant en dollars n’est probablement pas conçu pour saisir ces types de litiges”.

Les petits caractères : Balasubramani a déclaré que les conditions générales d’Amazon pour les réclamations dans le cadre de la nouvelle politique sont plus favorables aux consommateurs qu’il ne l’aurait imaginé. Ils empêchent les consommateurs de déposer des arbitrages ou des poursuites judiciaires supplémentaires sur la question pendant qu’Amazon examine la réclamation, mais les conditions n’exigent pas que les consommateurs renoncent à ces droits indéfiniment.

Par exemple, quelqu’un pourrait retirer une réclamation ou refuser d’accepter l’offre d’Amazon de résoudre la réclamation, puis poursuivre l’entreprise en justice.

Cependant, Amazon contrôle en dernier ressort le processus de réclamation, se réservant le droit de déterminer le montant du paiement et de rejeter les réclamations qu’il considère « non fondées, frivoles ou abusives ».

L’indemnisation est limitée au prix d’achat du produit et « jusqu’à 1 million de dollars pour les frais médicaux, la perte de salaire et les dommages matériels causés par un produit défectueux ».

Les réclamations auprès d’Amazon doivent être effectuées dans les 90 jours suivant l’incident à l’origine de la réclamation.

Jason Boyce, Avenue7Media

Ce que cela signifie pour les vendeurs tiers : La nouvelle politique d’Amazon est une extension de son programme de retour « A à z » pour les vendeurs tiers.

En annonçant la nouvelle politique, Amazon a souligné la nécessité pour les vendeurs tiers d’avoir leur propre assurance responsabilité civile produit. Amazon propose un programme pour aider les vendeurs à obtenir une assurance.

Boyce se souvient avoir dû fournir la preuve d’une importante police d’assurance responsabilité du fait des produits lorsqu’il a commencé à vendre sur Amazon en 2002, ce qui représentait une dépense considérable pour sa petite entreprise, mais au fil des ans, il a remarqué que la société avait cessé de demander cette preuve aux vendeurs jusqu’à récemment.

Amazon dit qu’il couvrira jusqu’à 1 000 $ de réclamations des consommateurs, sans demander de remboursement lorsque les vendeurs ont une assurance appropriée et se conforment à la politique d’Amazon.

Cependant, Boyce a déclaré qu’il pensait qu’Amazon avait vu l’écriture sur le mur, compte tenu des récentes décisions juridiques et réglementaires prises à l’encontre de l’entreprise sur cette question, incitant l’entreprise à prendre des mesures d’elle-même pour empêcher d’autres actions devant le Congrès ou les tribunaux.

« C’est ce que font les entreprises. Je ne peux pas vraiment les blâmer », a déclaré Boyce. Cependant, il a déclaré qu’il souhaitait que l’entreprise prenne la sécurité des consommateurs et la responsabilité des produits défectueux “plus au sérieux, plus tôt”.

Amazon et le CSPC : L’une des toiles de fond de la nouvelle politique est une plainte déposée contre Amazon en juillet par la Commission de la sécurité des produits de consommation visant à faire désigner l’entreprise en tant que distributeur de telle sorte qu’Amazon soit tenu de rappeler les produits jugés défectueux même s’ils ont été vendus sur le marché.

Le président par intérim, Robert Adler, a écrit qu’il avait voté en faveur de la plainte avec “une grande réticence”.

“Il est clair que l’approche actuelle n’est pas durable”, a écrit Adler. « Continuer produit par produit, c’est comme utiliser une pipette pour vider l’océan – inefficace, inefficace et désespérément insuffisant pour protéger les consommateurs. La meilleure solution à ce problème serait que la CPSC et les plateformes tierces travaillent ensemble pour conclure des accords qui établissent un cadre pour traiter ces produits.

La solution qu’Amazon a proposée au CSPC était de créer un « Recalls Pledge » pour l’industrie. La société a déclaré que l’engagement ferait appel aux marchés en ligne pour exécuter des rappels de produits tiers. Amazon a déclaré qu’il “serait fier d’être le premier signataire et d’aider à promouvoir l’engagement et à encourager les autres à se joindre à nous”.

Amazon a publié cette déclaration sur la poursuite CSPC :

Nous ne sommes pas d’accord avec l’affirmation de la CPSC selon laquelle nous sommes un distributeur en vertu de cette loi, et notre point de vue a été renforcé par la déclaration du président Adler. Cependant, plus important encore, Amazon a toujours pensé que nous avons l’obligation envers nos clients de fournir l’expérience d’achat la plus sûre. C’est pourquoi Amazon a envoyé un message aux clients et couvert le coût des remboursements lorsque les partenaires de vente n’ont pas contacté les régulateurs au sujet des rappels. Nous l’avons fait pour les produits mentionnés dans le procès et avons travaillé avec le personnel de la CPSC pour finaliser un accord qui établirait une nouvelle norme pour les rappels de produits tiers. Nous ne savons pas pourquoi la Commission CPSC a rejeté cette offre, d’autant plus que son personnel a travaillé main dans la main avec nous pour la développer.

Alternatives législatives : Amazon se dit ouvert aux modifications législatives pour appliquer la responsabilité du fait des produits aux marchés en ligne, si elles sont adoptées dans l’ensemble du secteur.

« Dans le cadre juridique actuel, les vendeurs sont responsables des produits qu’ils vendent et nous avons plaidé pour des modifications législatives qui tiendraient tous les magasins en ligne et hors ligne ; détaillant ou marché traditionnel – au même niveau de responsabilité », a déclaré un porte-parole d’Amazon dans une déclaration à ..

L’année dernière, la société a soutenu une loi californienne sur la responsabilité du fait des produits à condition qu’elle s’applique à « toutes les places de marché en ligne, quels que soient leurs modèles commerciaux ». Les concurrents et les critiques ont souligné qu’Amazon serait dans une position financière plus solide pour se conformer à une telle loi, désavantageant ses concurrents.

Où cela va-t-il ? Le fait qu’Amazon prenne possession mais pas la propriété de biens de tiers soutient son argument contre la prise en charge de la responsabilité du produit.

Mais contrairement à d’autres marchés, les opérations d’exécution étendues d’Amazon rendent plus difficile pour l’entreprise de faire valoir qu’il ne s’agit que d’une plate-forme de vente, a déclaré Balasubramani.

La responsabilité du fait des produits est en grande partie fonction de la loi de l’État, ce qui est l’une des similitudes avec la bataille précédente d’Amazon contre la perception de la taxe de vente de l’État pour les achats en ligne. Amazon a finalement capitulé et a commencé à percevoir des impôts dans tout le pays.

Balasubramani a déclaré qu’il pensait que le vent tournait également contre Amazon en ce qui concerne la responsabilité du fait des produits.

« De plus en plus de tribunaux sont parfaitement disposés à tenir Amazon responsable. Ils vont de plus en plus faire face à la responsabilité dans plusieurs forums. Je ne sais pas quelle serait la solution de leur point de vue », a-t-il déclaré. « Mais d’un point de vue juridique, je pense qu’ils doivent examiner cela et dire : « D’accord, nous perdons cette bataille en termes de non-responsabilité en tant que vendeur/distributeur ; que pouvons-nous faire d’autre maintenant ? »