Pourquoi AMC ne peut pas encore accepter le dogecoin pour les billets de cinéma, selon Elon Musk

Dogecoin est l’un des faits saillants de la crypto-monnaie de l’année, mais pas parce que le jeton numérique est réellement utile. La pièce meme a atteint de nouveaux sommets plus tôt cette année, Elon Musk étant en partie responsable de l’augmentation des prix. La devise a augmenté de plus de 22 500 % au cours des cinq premiers mois de l’année, passant de moins d’un cent à plus de 0,70 $ la pièce. Et Musk a également contribué à la chute de doge. Les tweets de l’exécutif de Tesla ont aidé à faire baisser le prix du bitcoin, et l’ensemble du marché a chuté à la mi-mai. Mais avance rapide jusqu’à la mi-septembre, et la chaîne de théâtre AMC envisage de permettre aux clients de payer leurs billets en utilisant la célèbre pièce meme. Sans surprise, Musk a une opinion sur les paiements doges pour les billets de cinéma.

Doge se négocie à environ 22 cents au moment d’écrire ces lignes après quelques jours de forte volatilité qui ont affecté l’ensemble du marché. Le rallye de Doge a culminé à 35 cents à la mi-août et n’a cessé de chuter ou de varier depuis. On ne sait pas si ou quand doge atteindra sa valorisation record, mais il y a certainement un intérêt de la part des consommateurs autour de la pièce.

Le PDG d’AMC, Adam Aron, a publié un sondage sur Twitter demandant si la chaîne de cinéma devrait accepter les paiements doge. Il a poursuivi en disant que son sondage Dogecoin était sa publication Twitter la plus populaire, avec 4,2 millions de vues et 140 000 votes. Quelque 77% des personnes interrogées ont déclaré à Aron qu’AMC devrait accepter les paiements doge.

TELLEMENT FASCINANT ! Dogecoin Poll était de loin mon tweet le plus élevé jamais lu. En 24 heures, 4,2 millions de vues, mon plus grand nombre de retweets, le plus grand nombre de réponses. 140 000 voix 77 % oui 23 % non. Il est clair que vous pensez qu’AMC devrait accepter Dogecoin. Maintenant, nous devons trouver comment faire cela. Restez à l’écoute! pic.twitter.com/tkClzgMBMO – Adam Aron (@CEOAdam) 22 septembre 2021

Le problème avec l’utilisation de doge pour les paiements AMC

Musk a souvent été critiqué pour son approche mème du commerce de bitcoins et de doge, certains affirmant que Musk avait manipulé les prix de cette façon pour atteindre ses propres objectifs. Tesla, par exemple, a acheté des bitcoins plus tôt cette année, puis a brièvement accepté les paiements en bitcoins pour les voitures. Mais Tesla a rapidement inversé le cap sur la prise en charge du bitcoin, Musk expliquant que l’extraction de bitcoin est nocive pour l’environnement.

Outre Twitter, Musk possède une certaine expertise en matière de paiements en ligne. Après tout, il est l’un des cofondateurs de PayPal. Comme Aron, Musk considérait également le doge comme un moyen de paiement pour des marchandises. Il a déclaré plus tôt cette année que le projet avait besoin d’améliorations pour fonctionner comme une méthode de paiement alternative. Il a suggéré une baisse des frais de transaction, entre autres.

Musk a fait le même point cette semaine, répondant à un commentaire qui mentionnait explicitement l’intérêt d’AMC pour les paiements doge. L’exécutif de Tesla a déclaré qu’il était “super important que les frais de doge baissent pour faire des choses comme l’achat de films [tickets] viable.”

Super important pour que les frais de Doge baissent pour rendre des choses comme l’achat de films viables – Elon Musk (@elonmusk) 22 septembre 2021

Alors que le PDG d’AMC semble accueillir les paiements doge, Aron n’a proposé aucun calendrier. Il a déclaré que la société devait trouver comment accepter les paiements Dogecoin, en disant aux clients de “rester à l’écoute”.

Ce ne sont pas seulement les frais de transaction qui doivent être acceptables pour les deux sociétés comme AMC et leurs clients. Les délais de règlement doivent être instantanés, comme c’est le cas avec le fiat. Les deux parties impliquées dans les paiements doge voudront que cela soit confirmé au fur et à mesure.