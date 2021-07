Pourquoi AMD Stock est un achat avant le rapport sur les résultats du deuxième trimestre

Actions de Micro-systèmes avancés (NASDAQ :DMLA) ont eu une course folle récemment. Malgré le succès massif de l’industrie, l’action AMD est en baisse de 6% depuis le début de l’année, mais a augmenté de 11% au cours du mois dernier. Je pense qu’AMD a le potentiel pour atteindre de nouveaux sommets avec ses derniers développements et technologies.

L’action AMD est proche de son plus haut de 52 semaines à 99 $ et elle pourrait bientôt atteindre les trois chiffres. L’action s’échangeait autrefois à 5 $ en 2016 et est proche d’atteindre 100 $ en 2021.

AMD a certainement parcouru un long chemin.

Je pense que l’action peut monter et c’est un bon point d’entrée. Je donne beaucoup de crédit à la PDG Lisa Su pour la formidable croissance de l’entreprise. Elle a transformé l’entreprise avec des compétences d’experts et les bons partenariats.

Dans cet esprit, examinons le cas d’investissement pour les actions AMD.

La force principale réside dans le jeu

AMD est devenu un nom familier en ce qui concerne les puces de jeu. Ses livraisons de GPU ont considérablement augmenté et la demande croissante de nouveaux PC a entraîné une augmentation massive des GPU. Il a le plus gagné en développant des puces personnalisées pour Microsoft (NASDAQ :MSFT) et Sony (NYSE :SONY). L’entreprise pourra se développer sur ce segment une fois que la Xilinx (NASDAQ :XLNX) clôture de l’acquisition.

Le plus gros avantage dont bénéficie AMD est l’externalisation de la production des puces. Cela a permis de réduire les coûts et d’éviter les retards de production. Cela a également entraîné une croissance des revenus au fil des ans. AMD innove constamment et a annoncé de nouvelles solutions et de nouveaux produits qui répondent aux besoins des utilisateurs individuels et des organisations.

La société a récemment annoncé la disponibilité d’une solution d’upscaling spatiale de pointe. Connue sous le nom de FidelityFX Super Resolution, la technologie augmentera les fréquences d’images et offrira des expériences de jeu de haute qualité. La technologie a déjà reçu le soutien de plus de 40 développeurs de jeux.

Acquisition de Xilinx

AMD est sur le point de finaliser l’acquisition de Xilinx. L’accord a été récemment autorisé par la Commission européenne et l’autorité britannique de la concurrence et des marchés. La période d’attente auprès des régulateurs commerciaux américains a également pris fin.

L’entreprise attend maintenant l’approbation chinoise et est en phase finale. Cet accord portera AMD à un nouveau niveau. Il pourra diversifier le portefeuille et cibler de nouveaux marchés comme les réseaux cellulaires 5G.

Rival Nvidia (NASDAQ :NVDA) est en attente d’approbation pour acquérir la maison de conception ARM SA. Bien que l’accord soit de nature beaucoup plus large, il prend beaucoup de temps et peut être retardé. Si AMD clôture son acquisition prochainement, il pourra se développer et gagner une large part de marché grâce à ses offres de produits.

L’essentiel sur les actions AMD

L’action AMD est une bonne affaire au niveau actuel. Il pourrait augmenter dans les prochains mois et l’accord de Xilinx renforcera ses perspectives de croissance. La société est bien positionnée dans l’industrie et a établi des normes d’or pour l’industrie du jeu.

Avec un portefeuille diversifié et des produits très demandés, AMD est là pour conquérir l’industrie.

La société a la capacité de gérer la pénurie de puces et il n’y a aucune raison pour que les investisseurs s’en inquiètent.

Alors qu’AMD continue de croître avec de nouveaux produits et mises à jour, le stock d’AMD va monter en flèche. L’action est un achat avant que la société n’annonce les résultats du deuxième trimestre le 27 juillet. Je m’attends à ce que la société surpasse les prévisions des analystes et atteindra un nouveau record de chiffre d’affaires et de chiffre d’affaires.

