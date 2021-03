Pourquoi American Idol Run de Claudia Conway prouve que le spectacle ne devrait pas avoir de concurrents bien connus

Avertissement! Ce qui suit contient des spoilers pour l’épisode d’American Idol diffusé le lundi 22 mars. Lisez à vos risques et périls!

La sensation de TikTok, Claudia Conway, a eu une course assez étonnamment bonne lors de la 4e saison d’American Idol à ABC, mais après une performance en duo décevante au cours du deuxième tour de la Hollywood Week, le concurrent a été renvoyé à la maison par les juges. Pour certains observateurs, comme Katy Perry, pilier d’Idol, on pensait que Conway avait besoin de plus de temps pour se développer en tant que chanteur, mais pour de nombreux fans moins intéressés, la grande question était de savoir comment le joueur de 16 ans était arrivé aussi loin dans le premier. place sans recevoir cette critique constructive.