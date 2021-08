Pourquoi Ana Parra s’est retirée d’EXATLON : était-ce prévu ?

Exatlon États-Unis / Instagram Pourquoi Ana Parra s’est-elle retirée d’EXATLON ?

La cinquième saison d’EXATLON États-Unis était de loin “la saison des blessures”, par rapport aux éditions précédentes, et juste dans la nuit des demi-finales, la malédiction est réapparue dans les arènes de la République dominicaine, comme Ana María Parra, l’une des femmes archifavoritas à remporter le trophée de championne de la compétition, a vu son rêve tronqué, à cause d’une blessure.

La jeune Colombienne, qui s’est consolidée dans l’équipe en lice, a vu à quel point la chance n’a pas joué en sa faveur, car en plein duel contre son amie et ancienne coéquipière des Bleus, Nathalia Sánchez, elle a subi un énorme coup au nez. .

L’impact a été tel que les médecins de l’émission de téléréalité Telemundo ont dû la soigner, confirmant la gravité de la blessure, ce qui a contraint l’athlète à se retirer de la compétition.

La confirmation de la triste nouvelle est venue du pilote d’EXATLON États-Unis, Frederik Oldenburg, qui a révélé qu’après le coup Ana Parra aura besoin de plus d’une journée pour récupérer, ce qui l’empêche de continuer en finale de la compétition.

La Colombienne a été applaudie par ses camarades de classe et par les téléspectateurs de chez eux, qui ont non seulement regretté ce qui est arrivé à la Colombienne, mais en plus de lui montrer un prompt rétablissement, ils n’ont pas caché leur frustration de voir une finale entre Ana et Norma Palafox.

“Quelle douleur de voir qu’il ne manquait de rien pour être championne Ana Parra a subi cette fracture”, “Sans ta blessure finale tu aurais été championne”, “Pour moi, c’est déjà la championne… La meilleure 💙💙💙”, ” Ay Anita ne pouvait pas le croire, pour un jour lever cette coupe😢😢😢 “, et” Tu es grande Anita, très grande et quelle fierté de dire que tu es une concurrente 💙💪😍👏👏👏 “, étaient quelques-uns des commentaires faits par les fans de l’athlète après l’incident qui l’a retirée de la compétition.

Quelques heures avant le début de l’émission de samedi et lorsque les réseaux ont explosé avec toutes sortes de messages et de commentaires dans lesquels les téléspectateurs mentionnaient vouloir voir la finale Palafox-Parra, la Colombienne avait partagé un message sur ses réseaux dans lequel elle a remercié d’être là, et où elle était confiante de passer à autre chose parce qu’elle croyait que tout était possible.

«Aujourd’hui, plus que de demander, je tiens à remercier pour tout ce qui a été accompli jusqu’à présent. Avec beaucoup d’efforts et de sacrifices, tout peut être fait, tout est possible. AP. Tout est possible SI VOUS CROYEZ », a commenté Ana, avant le duel contre Nathalia, qui devra désormais affronter ce lundi 23 août à partir de 19h00/00 du centre-ville, le Palafox, pour la coupe et les 200 mille dollars. récompense en dollars.

Chez les chevaliers, le titre de champion sera disputé par Jeyvier Cintrón et Kelvin Renteria.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires