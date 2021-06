Pourquoi Ana Patricia Gámez s’est-elle retirée de la télévision ?

. Ana Patricia Gámez est l’une des personnalités hispaniques qui ont annoncé sa retraite de la télévision pour des raisons personnelles.

Ana Patricia Gámez a forgé une carrière artistique exceptionnelle dans l’industrie de la télévision depuis son triomphe dans Nuestra Belleza Latina en 2010. Dans son rôle de présentatrice de télévision, Gámez a participé à d’importantes productions d’Univision et d’UniMás.

À la mi-avril, Nuestra Belleza Latina 2010 a annoncé qu’elle se retirerait indéfiniment de la télévision pour se concentrer sur l’éducation de ses deux enfants, Giulietta et Gael.

“En tant que mère, j’ai décidé de faire une pause dans ma carrière professionnelle pour me consacrer à être mère 24h/24 et 7j/7 car l’enfance de mes enfants va avancer, ils vont grandir et je veux être avec eux dans ces moments”, a déclaré Ana Patricia Gámez dans la transmission de l’émission “Falling in love” au moment d’annoncer la nouvelle de sa retraite.

Début juin, la star mexicaine a fait ses adieux au public hispanophone des États-Unis après avoir terminé son cycle en tant qu’animatrice officielle de l’émission télévisée UniMás « Enamorándonos ».

À travers son compte officiel sur Instagram, Gámez a déclaré qu’elle était reconnaissante pour tout ce qu’elle a vécu dans la sphère professionnelle et personnelle : « Je ne peux que vous remercier pour tant de choses. Dieu me bénit de manière merveilleuse chaque jour, je suis reconnaissant pour tout ce que j’ai et pour ce qui est à venir. Merci toujours pour votre amour et votre soutien ».

Ce que vous devriez savoir:

La production de “Enamorándonos” a surpris Ana Patricia Gámez avec l’apparition de sa famille dans l’émission de télévision

Jouer

Ana Patricia dit au revoir à l’émission avec une tendre surprise de la part de ses enfants et de son mari | Tomber amoureux, quel que soit notre présentateur pendant deux saisons réussies et 300 épisodes, a vécu un adieu émouvant à tous les amoureux et à Rafa Araneda. Ana Patricia a accueilli son mari Luis Carlos Martínez et leurs petits Giulietta et Gael au programme, auxquels elle pourra désormais se consacrer à plein temps. INSCRIVEZ-VOUS À UNIMÁS bit.ly/1NQLbFc Suivez-nous :… 2021-06-12T13: 30: 02Z

Le 11 juin, UniMás a diffusé le dernier épisode de « Enamorándonos » avec la participation d’Ana Patricia Gámez en tant qu’animatrice officielle de l’émission. Lors de l’émission spéciale, Gámez a été agréablement surprise par son mari et ses enfants, qui ont semblé lui exprimer leur soutien pendant sa retraite temporaire de la télévision.

La reine de beauté a admis qu’il lui était très difficile de ne pas pouvoir dire au revoir à ses enfants pendant plusieurs nuits à cause de ses longues heures d’enregistrement avec la production UniMás.

Ana Patricia Gámez a été en charge de la direction de « Enamorándonos » pendant deux saisons à succès qui ont battu des records d’audience aux États-Unis avec un total de 300 épisodes.

À quoi ressemblera la nouvelle vie d’Ana Patricia ?

Loin des responsabilités qui accompagnent la direction d’une émission de télévision, Ana Patricia Gámez continuera à vivre dans la ville de Miami, mais désormais complètement concentrée sur la phase de croissance de ses deux jeunes enfants.

À travers ses réseaux sociaux, la star mexicaine a exprimé que pour elle le plus important est de pouvoir être présente dans les moments les plus marquants de ses enfants, fruits de son mariage avec l’homme d’affaires Luis Carlos Martínez.

Quels sont les projets qu’Ana Patricia développera parallèlement à son rôle de mère ?

Parallèlement à son rôle de mère à temps plein, Ana Patricia Gámez continuera à se consacrer au domaine des affaires avec le développement de sa boutique de vêtements virtuelle, ainsi qu’une ambassadrice de Monat, une importante entreprise de cosmétiques et de soins personnels.

Quant aux médias, Gámez continuera à partager ses expériences personnelles à travers son podcast « Ana Patricia Sin Filter » qui peut être écouté gratuitement via la plateforme Pitaya.