Pourquoi Andre Cronje pense que DOGE est bon pour la crypto

Dogecoin a atteint un nouveau record absolu et était à 98% de devenir la troisième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière, renversant le jeton natif de Binance, BNB. Le rallye de 25,518% de DOGE sur un an a lancé un débat dans l’espace cryptographique sur ses implications pour l’ensemble du secteur.

Le créateur de Yearn Finance du protocole basé sur Ethereum, Andre Cronje, a pesé sur la discussion. Contrairement à ceux qui pensent que Dogecoin pourrait déclencher un effet négatif sur l’ensemble du secteur, Cronje ressent exactement le contraire. Il affirme que le Dogemania pourrait attirer de nouveaux investisseurs dans l’espace crypto.

En comparant Dogecoin aux lolcats, un projet chargé d’attirer de nouveaux utilisateurs dans les premiers jours sur Internet, Cronje a déclaré que Dogecoin pourrait avoir un effet similaire, avant de disparaître dans l’oubli. Le développeur a déclaré:

Je n’aime pas Doge, c’est un mème. Mais je n’aimais pas non plus les lolcats. Les lolcats ont attiré l’attention et formé les premiers utilisateurs sur Internet, et ce que les lolcats ont fait pour Internet, Dogecoin le fera probablement pour les crypto-monnaies. En ce sens, Doge est probablement plus important que la plupart.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, apparaîtra sur Saturday Night Live, la populaire émission de comédie américaine, et beaucoup espèrent une poussée vers de nouveaux sommets pour le mème crypto-monnaie. Cependant, Musk lui-même a mis en garde contre les gens “qui investissent les économies de toute une vie” dans la cryptographie. Mais, comme Cronje, Musk pense que les crypto-monnaies ont un avenir en tant qu’actifs d’investissement de classe mondiale.

DOGE, pas court mais pas long

Au cours des dernières 24 heures, Dogecoin a enregistré des gains importants et s’est hissé au milieu de la zone de 0,070 $. Au moment d’écrire ces lignes, la crypto-monnaie s’est déplacée latéralement vers des creux plus bas avec un gain de 6,2% sur le graphique quotidien.

Dogecoin avec mouvement latéral dans les délais inférieurs. Source: DOGEUSDT Tradingview

De nombreux détenteurs de Dogecoin parient sur deux scénarios potentiels. Le classique “acheter la rumeur, vendre les nouvelles” joue ou plus d’appréciation lors de l’apparition de Musk. Les données CryptoMeter pour les contrats à terme FTX enregistrent environ 112 millions de dollars à court et 82,7 millions de dollars à long, au cours des 12 dernières heures.

Activité des contrats à terme FTX:

🔴 $ BTC -PERP Shorts d’une valeur de 159 M + USD

🔴 Short $ DOGE -PERP d’une valeur de 112,4 M + USD

🔵 $ DOGE -PERP Longs d’une valeur de 82,7 M + USD #cryptocurrency #cryptotrading #FTX Futures – https://t.co/LIVO4vt168 – CryptoMeter.io (@CryptoMeterIO) 8 mai 2021

À son apogée, lorsque le prix du Dogecoin a atteint un nouveau sommet historique, il avait la paire la plus échangée en termes de volume avec le stablecoin Tether (USDT) sur Binance et Huobi. Au total, les paires de négociation sur ces bourses ont atteint un volume total de transactions d’environ 70 milliards de dollars, surperformant le marché boursier chinois, comme le rapporte le journaliste Colin Wu:

Non publié officiellement par Binance, mais des statistiques réalisées par un média chinois. Le même jour, les bourses chinoises de Shanghai et de Shenzhen se sont échangées 411,1 milliards et 472,8 milliards, pour un total de 883,9 milliards de RMB, ce qui était inférieur aux 168,2 milliards de Binance (environ 1,086 billion de RMB).

Cependant, l’action des prix de la pièce Shiba Inu semble impossible à prédire avec des opinions différentes sur sa durabilité au-delà de la manie.

Le fondateur et PDG de Digital Currency Group, Barry Silbert, a alimenté l’activité Dogecoin. Lorsque la crypto-monnaie était élevée dans la zone 0,70 $, Silbert a révélé une position courte avec un effet de levier 3x. Se moquant des détenteurs de Dogecoin, l’exécutif a déclaré: