Eh bien, c’était honnête. Tout en révélant qu’il existe des plans pour plusieurs films de Walking Dead, Andrew Lincoln a également mis le kibosh sur toutes les discussions de mise en scène. Au lieu de cela, il mettra toute son attention à se remettre à la place de Rick et à apporter la même énergie et la même émotion qu’il a fait pour sa célèbre course à la télévision.