Connue sous le nom d’initiative «Women For Bees», Angelina Jolie fera partie du plan de l’UNESCO et de l’entreprise cosmétique Guerlain visant à former 50 femmes à devenir apiculteurs. Au total, le plan est de restaurer 125 millions d’abeilles dans le monde, à travers la construction de 2 500 ruches pour ce faire. Alors, quelle meilleure façon d’attirer l’attention sur ces créatures vitales et quelque peu menacées que de prendre une photo comme celle ci-dessus?