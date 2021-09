Pourquoi Angelino a-t-il quitté Man City ? Le défenseur du RB Leipzig a accusé Pep Guardiola d’avoir échoué

in

Angelino affrontera les anciens employeurs de Manchester City en Ligue des champions ce soir pour la première fois depuis qu’il a déclaré que Pep Guardiola avait “tué” sa confiance pendant son séjour à l’Etihad.

Le joueur de 24 ans n’a fait que 12 apparitions après avoir rejoint City à l’été 2019 avant d’être prêté au RB Leipzig lors de la prochaine fenêtre de transfert.

Angelino a brillé pour Leipzig depuis son départ de Man City

L’arrière gauche espagnol a depuis prospéré en Allemagne, atteignant les demi-finales de la Ligue des champions lors de la saison 2019/20, et a rendu son prêt permanent à l’équipe de Bundesliga en février.

Maintenant, Leipzig d’Angelino se rendra à Manchester ce soir pour affronter City lors de son match d’ouverture du groupe A.

Le défenseur se retrouvera face à face avec l’ancien patron Guardiola, qui, selon lui, ne lui a pas donné un coup mérité en Premier League.

Réfléchissant sur son séjour à l’Etihad plus tôt cette année, il a déclaré : « Cela m’a tué.

« La confiance était tout, quand vous n’avez pas la confiance d’un entraîneur, c’est tout.

Guardiola a laissé Angelino quitter City avec précipitation

« J’ai été jugé sur deux matchs de pré-saison, puis je n’ai pas eu ma chance pendant quelques mois.

Dans l’ensemble, il a déclaré qu’il considérait le fait de jouer sous Guardiola comme une “expérience 50-50”, ajoutant: “D’un côté, j’ai vraiment beaucoup appris de Pep, mais je n’ai évidemment pas joué autant que je le voulais ou que je le méritais.”

Angelino a ensuite clarifié ses commentaires en déclarant : « Ce n’est pas qu’il m’a tué en tant que joueur. Il a fait de moi le joueur que je suis.

« C’est juste que je n’ai pas joué. C’est pourquoi j’ai dit qu’il a tué ma confiance. Je n’ai pas eu beaucoup de temps de jeu (à City).

“Mais, je serai toujours reconnaissant pour l’aide qu’il (Guardiola) m’a apportée.”

Angelino lors de son passage difficile avec Man City

Angelino a d’abord rejoint City en tant que jeune joueur et a eu plusieurs périodes de prêt avant de rejoindre définitivement le PSV Eindhoven en 2018.

Un an plus tard, cependant, City a exercé une option de rachat pour remédier à une faiblesse de l’équipe à l’arrière gauche.

Le mouvement de retour n’a pas fonctionné.

“Je me suis reposé quand j’étais avec Pep pendant six mois”, a déclaré Angelino. “C’était assez. Je n’en veux plus.

« C’est pourquoi je veux être sur le terrain. J’ai eu assez de vacances.