Pourquoi Anita Corsini a quitté l’enseignement pour l’immobilier (exclusif)

Ken et Anita Corsini donnent une nouvelle tournure à l’immobilier avec leur nouvelle série de compétitions HGTV Flipping Showdown. Les stars de Flip ou Flop Atlanta partagent leur expertise avec des professionnels de l’immobilier en pleine croissance et d’autres flippers avec la chance de gagner 100 000 $ et une chance de démarrer leur propre entreprise. Les Corsini savent tout faire pour transformer leur passion en profit car ils n’ont pas débuté dans l’immobilier. En fait, Anita était professeur de mathématiques avant de se lancer dans le marché en plein essor.

Elle dit qu’après que Ken a obtenu son permis d’immobilier et a créé sa propre entreprise, elle a été inspirée à quitter le navire. « Une partie, une partie de ce qui m’a motivée, c’est que je voulais être plus disponible pour notre famille. Parce qu’à l’époque j’attendais notre premier enfant », a-t-elle déclaré à Pop Culture dans une récente interview. « Je me connais en tant qu’éducatrice et en tant que personne qui travaille, je suis à fond. Quand j’enseignais, j’étais tellement investie dans mes élèves, dans mon travail qu’il aurait été très difficile d’avoir des enfants à la maison et d’être ça investi, travailler. Je pense vraiment et vraiment, plus qu’un amour pour l’immobilier était alors la motivation de, « Je peux toujours aider à soutenir cette nouvelle entreprise dans laquelle Ken est sur et je peux également être disponible pour notre famille. » Donc ça avait du sens à l’époque. »

Elle admet que quitter son poste d’enseignante n’a pas été facile. « Pour ne pas dire que ce n’était pas un sacrifice, parce que c’était le cas », a-t-elle ajouté. « C’était un sacrifice et il y a eu une transition certaine pour moi parce que j’aime enseigner et j’aime les mathématiques et j’aime toutes ces choses. »

Heureusement, la décision s’est avérée en valoir la peine non seulement pour une nouvelle carrière, mais pour leur structure familiale en général. « Après l’avoir fait et après, comme vous l’avez dit, avoir quitté le navire, être à fond dans ma famille, maintenant que mes enfants sont plus âgés, je suis encore plus à fond dans le business », a-t-elle réfléchi. « Rien n’a été gaspillé. Tout ce que j’ai utilisé dans ma carrière dans l’enseignement l’a été, toutes ces compétences ont été menées à bien. Je suis en fait très, très reconnaissant pour mon parcours de vie et mon histoire de vie, parce que je pense que tout s’intègre les uns aux autres. . »

Flipping Showdown est diffusé tous les mercredis à 21 h HE sur HGTV. Cliquez ici pour lire l’intégralité de nos questions-réponses avec Ken et Anita Corsini.