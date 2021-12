Pourquoi Ann Dowd et Martha Plimpton se sentaient si bien à la fin de « Mass »

On peut toujours compter sur Ann Dowd et Martha Plimpton pour réaliser des performances honnêtes et captivantes. Dowd a notamment testé la brutale tante Lydia dans « The Handmaid’s Tale », pour laquelle elle a remporté un Emmy. Plimpton, qui joue depuis son enfance, vole des scènes dans tout, de « Younger » à « The Good Wife », ce dernier lui ayant également valu un Emmy.

Ensemble, ils sont renversants dans le film « Mass ». Écrit et réalisé par Fran Kranz, « Mass » s’articule autour de deux ensembles de parents confrontés aux répercussions insupportables d’une fusillade dans une école, et se déroule en grande partie dans une seule pièce. Plimpton et Dowd (ainsi que Jason Isaacs et Reed Birney en tant que mari et ex-mari respectifs) livrent des performances brutes et obsédantes.

L’enveloppe a écouté un récent appel vidéo alors que Dowd et Plimpton discutaient du processus de tournage, se perdaient dans leurs personnages et comment tout cela se sentait à la fin.

Leur conversation a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Martha Plimpton : Je suppose que les gens veulent savoir, en pratique, à quoi ressemblait notre processus. Nous avons passé huit jours dans cette salle à tourner, dans l’ordre, environ 10 ou 12 pages par jour, que nous tournions généralement en très longues prises, parfois en 20 minutes. Cela a été extrêmement utile pour nous tous, car cela signifiait que nous pouvions vraiment être dans cette pièce et nous regarder, nous écouter et être ensemble. Nous n’étions pas constamment interrompus par « Cut » et « Reset » et tout ça.

Jason Isaacs et Martha Plimpton dans le film « Mass ».

(rue Bleecker)

Fran, un gars brillant et empathique qu’il est, a choisi de rester en dehors de la pièce tout en réalisant, ce qui était une chose incroyablement généreuse pour lui. Il voulait que nous ayons l’impression qu’il n’y avait que nous là-dedans. Il a gardé la quantité d’équipage dans la pièce très minime. Ryan [Jackson-Healy, the cinematographer] est brillant. Il était calme. Son équipage était silencieux.

Maintenant, cela ne veut pas dire que nous avons demandé quoi que ce soit de cela. On fait ça depuis un moment. Nous n’avons pas besoin de beaucoup de main et de bébé.

Ann Dowd : Et à ce point, Martha, il y a quelque chose à propos d’avoir fait ça pendant un certain temps, et d’avoir l’expérience, ce muscle, faute d’un meilleur mot, de passer et de savoir quand vous êtes là, et de savoir ce dont vous avez besoin pour y retourner , et confiant que cela arrivera. Maintenant, quand c’est une salle avec ces trois acteurs avec lesquels j’ai eu le privilège de travailler, alors mon travail est presque terminé. Parce que vous savez que ça va venir de là-bas, aux yeux de cette personne. Alors, n’était-ce pas génial de savoir, mon Dieu, nous comprenons? Pas pour nous féliciter, mon Dieu. Juste que nous nous étions rencontrés.

Plimpton : Oui. Et le fait que nous ayons eu ce processus de répétition de 2 jours et demi dans cette salle. Qu’avez-vous ressenti en entrant dans cette pièce ? Parce que j’avais l’impression de vous connaître déjà tous. J’avais l’impression que nous étions déjà une famille, en gros.

Dowd : Je suis d’accord avec toi.

Plimpton : Et je ne peux pas expliquer cela. J’ai regardé le travail de Jason pendant des années, mais je pensais honnêtement qu’il était américain.

Ann Dowd et Reed Birney dans le film « Mass ».

(rue Bleecker)

Dowd : Oh oui. J’ai pensé ça aussi !

Plimpton : Parce qu’il est venu en parlant avec un accent américain, et il a parlé de cette façon tout le temps, et puis je me souviens, la seconde où nous avons terminé, cette nuit-là nous sommes montés dans la voiture, et il a commencé à parler avec son accent britannique, et c’était comme nous nous sommes sentis trahis.

Dowd : Comme : « Attendez une seconde, montrez-vous que vous savez faire des dialectes ? Que faites-vous? » Martha aussi, quand les gens ont dit : « Qu’est-ce que ça faisait ? » et nous essayons de trouver des réponses véridiques, mais la vérité est que lorsque nous nous sommes arrêtés là-bas, la vie a repris le dessus. Donc je ne me souviens pas.

Plimpton : À droite.

Dowd : Je me souviens juste d’avoir laissé tomber tout ce qui nous entourait et de rester les uns avec les autres. Qu’avez-vous ressenti de ne pas avoir d’espace personnel pour être seul ? Je pensais que c’était un cadeau en quelque sorte.

Plimpton : Je l’ai fait aussi. Le fait qu’on n’avait pas de roulottes, qu’on n’avait pas de vestiaires, qu’on se changeait dans une maison louée à proximité où on avait chacun une chambre, et vraiment le seul moment qu’on avait seul c’était parfois au déjeuner, on y revenait maison et faire une sieste ou autre.

Dowd : Ah d’accord, j’avais oublié ça.

Plimpton : J’ai besoin de ça. Même si je ne dors pas, j’ai besoin de fermer les yeux et de m’allonger et juste de me recharger et d’avoir le calme et l’obscurité. Mais pour être honnête, à aucun moment de la journée je ne me suis dit : « J’aimerais avoir une chambre où aller ». Nous nous aimions tous tellement. Malgré le sujet, nous nous sommes amusés ensemble. Reed est hilarant. Vous êtes tous les deux hilarants. Vous êtes comme Mutt et Jeff.

Martha Plimpton, à gauche, et Ann Dowd co-vedette dans « Mass », un film sur une rencontre entre deux groupes de parents à la suite d’une fusillade dans une école.

(Francine Orr/Los Angeles Times)

Dowd : Vous vous souvenez de ce sentiment après coup – écoutez-moi vous dire ce que vous ressentiez, juste ce dont vous avez besoin – que quelque chose de bien s’était produit ?

Plimpton : Oui.

Dowd : Que quelque chose de bien avait été accompli. Et mon garçon, quoi de mieux que ça ?

Plimpton : Je peux vous dire ceci. Quand nous sommes tous partis, je n’ai ressenti à aucun moment que j’aurais aimé que quelque chose se passe différemment.

Dowd : Moi aussi.

Plimpton : J’avais l’impression que nous avions fait de notre mieux pour donner à Fran ce dont il avait besoin, et que maintenant c’était à lui d’affiner et de façonner, et à son brillant éditeur d’affiner et de façonner.