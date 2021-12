Pourquoi Antonio Conte a besoin de la réponse de Tottenham contre Brentford

Le match contre Burnley ayant été reporté en raison de la neige, le dernier manager de Tottenham Hotspur a eu plus de temps pour travailler avec ses nouveaux joueurs après une défaite calamiteuse contre NS Mura en Europa Conference League le 25 novembre a fourni une preuve flagrante de l’énorme travail à venir. Le jeudi 2 décembre, il y a des raisons pour lesquelles Antonio Conte a besoin que la réponse de Tottenham soit positive à domicile contre Brentford.

Antonio Conte a besoin de la réponse de Tottenham pour être positif

Les décisions

Le match contre Mura aurait dû être celui qui a conduit Conte à prendre des décisions difficiles sur qui choisir pour le prochain, mais a fini par lui faire comprendre que ses joueurs marginaux sont loin de frapper à la porte pour commencer les matchs en Premier League. avec beaucoup de sentiment que Dele Alli et Harry Winks ont peut-être déjà botté leur dernier ballon pour le club.

L’alignement initialement annoncé pour le match reporté contre Burnley a vu une inclusion surprise de l’Italien avec Davinson Sanchez commençant à l’arrière malgré sa mauvaise performance contre Mura où il était en faute pour les deux buts contre une équipe qui n’existait même pas le la dernière fois que les Spurs ont remporté un trophée en 2008. La nouvelle que Cristian Romero sera absent pour blessure jusqu’à l’année prochaine pose un autre dilemme à Conte et il semble probable qu’il affrontera Eric Dier et Ben Davies dans un dos à trois avec Emerson Royal et Sergio Reguilon à l’aile -arrière.

Conte a favorisé Oliver Skipp jusqu’à présent et rien ne laisse penser que cela changera pour la visite de Brentford avec Pierre-Emile Hojbjerg à ses côtés. Harry Kane et Son Heung-Min commenceront à l’avant avec Lucas Moura susceptible de terminer un trio offensif, mais le fait est que Conte n’a pas beaucoup d’options en ce qui concerne ceux qui feront le banc, quelque chose qu’il doit rectifier en janvier et l’été prochain s’il veut réussir.

Pas de magicien

Conte n’a pas hésité lors de sa conférence de presse d’après-match après sa défaite en Slovénie et a expliqué qu’on ne pouvait pas s’attendre à ce qu’il fasse de la magie pour l’instant : « Je dois être honnête et vous dire qu’après trois semaines et demie, je suis commencer à comprendre la situation. Je peux vous dire que la situation n’est pas simple. Quelqu’un (pourrait) penser qu’un nouvel entraîneur arrive et Conte a gagné dans le passé et alors je suis un magicien. Mais la seule magie que je puisse faire est de travailler.

Ce travail va être un travail difficile pour l’Italien habitué à un succès rapide et il s’attendra à voir une forte réponse contre Brentford qui irait à égalité de points avec les Spurs avec une victoire.

