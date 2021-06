Pourquoi Antonio Rudiger porte un masque pour l’Allemagne à l’Euro 2020

Antonio Rudiger portera un masque tout au long de la campagne allemande de l’Euro 2020 (.)

Antonio Rudiger porte un masque facial pour toute la campagne allemande de l’Euro 2020 en raison d’une blessure à Chelsea.

Le défenseur a reçu un coup au visage lors du match nul 1-1 de Chelsea contre le Real Madrid en Ligue des champions fin avril.

Après son rétablissement, Rudiger portait un masque de protection pour le reste des matches de Chelsea jusqu’à la fin de la saison.

Et le joueur de 28 ans continuera à porter le masque pendant toute la durée du tournoi allemand Euro 2020 jusqu’à ce qu’il retrouve le personnel médical de Chelsea.

“Il est toujours là pour la protection”, a déclaré Rudiger avant la défaite de l’Allemagne contre la France.

“Je devrai voir ce que les médecins de Chelsea diront quand je serai de retour à Londres.”



Antonio Rudiger pourrait retirer le masque pour la nouvelle saison de Chelsea (.)

L’Allemagne a été battue par la France lors de son premier match du Groupe F.

L’équipe de Joachim Low affrontera également le Portugal et la Hongrie dans le groupe.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();