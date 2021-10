Pourquoi Apollo Justice pourrait être le meilleur jeu d’avocat d’as

Pouvez-vous imaginer célébrer votre 20e anniversaire et que quelqu’un s’approche de vous et vous dise que votre petit ami/mentoré nerveux est beaucoup plus intéressant que vous ? Eh bien, c’est le 20e anniversaire d’Ace Attorney, et bien que ce ne soit pas exactement ce que je fais (et j’expliquerai pourquoi plus en détail dans un instant), je dois dire : en tant que personne qui a joué à tous les jeux Ace Attorney ( à l’exception de la traduction par les fans d’Investigations 2), je crois fermement qu’Apollo Justice est l’un des meilleurs, même si la plupart des gens le classent généralement en dessous de presque tous les autres jeux.

Tout d’abord, laissez-moi vous assurer : j’adore Phoenix Wright. En fait, l’une des principales raisons pour lesquelles j’adore Apollo Justice est à cause de Phoenix Wright.

Cette image a été commandée dans le cadre du 10e anniversaire d’Ace Attorney

À ce stade, nous avons vécu trois matchs avec Nick en tant qu’avocat junior chaotique qui n’arrête pas d’oublier les noms de ses clients, ou un Edgeworth-gênant relativement sûr de lui qui trébuche accidentellement et résout ensuite diverses affaires froides qui remontent à bien avant même le début de sa carrière. Au début d’Apollo Justice, il n’y a pas de Nick à voir – à la place, nous obtenons un saut de temps de sept ans, et nous rencontrons ce cinglé échevelé qui aime les jeux de hasard et le mauvais jeu de piano.

Et cet humain poubelle s’avère être le même avocat aux cheveux hérissés que nous connaissons et aimons tous. Quelle tournure fantastique pour commencer l’histoire: prendre tout ce que vous savez sur les jeux et le renverser. C’est une manière intelligente de signaler qu’Apollo Justice – et les jeux à partir de maintenant – n’auront pas peur de jouer avec les conventions, de subvertir ce à quoi les gens s’attendent.

Papa Wright me manque

Et, bien sûr, dans le style Ace Attorney, cette version robuste de Phoenix Wright est non seulement disgraciée et radiée, mais il est également jugé pour meurtre. D’accord, celui-là n’est pas vraiment une subversion – c’est l’écriture d’histoires d’Ace Attorney 101.

Mais je dois faire une petite confession, ici : j’aime Phoenix débraillé. Il est mignon. En fait, la série Ace Attorney a vraiment commencé à rendre ses personnages extrêmement Bad Boy Attractive à l’époque d’Apollo Justice, avec Edgeworth devenant un renard argenté strict et portant des lunettes dans le jeu par la suite, et, vous savez, l’intégralité de l’existence de Klavier Gavin.

Vous pensez peut-être que ce n’est pas vraiment pertinent pour expliquer pourquoi Apollo Justice est l’un de mes favoris, mais c’est totalement le cas – Ace Attorney a toujours été incroyablement aimé par son public féminin, et de temps en temps, un jeu le reconnaîtra , et les artistes se pencheront sur le dessin à travers l’objectif du regard féminin. Nous avons assez de gars costauds qui ne savent pas comment parler de leurs sentiments ; Je veux plus de gars bien habillés qui lisent des livres.

Comment un timbre peut-il vous faire pleurer ? Jouez à Apollo Justice et découvrez

Je promets que je n’aime pas seulement le jeu pour les beaux mecs, cependant. Apollo Justice présente un nouveau mécanisme de style Magatama sous la forme du bracelet magique d’Apollo qui se resserre lorsque quelqu’un ment – ​​ce que vous devrez prouver en soulignant leur tic nerveux, comme si cela se tiendrait devant un tribunal. C’est loufoque, oui, mais Ace Attorney n’a jamais vraiment reculé devant le ridicule : vous vous souvenez du témoin qui était un perroquet ? Ou toutes les fois où vous avez été autorisé à appeler des fantômes à la barre ? Que diriez-vous du fait que votre mentor assassiné continue d’habiter le corps de sa sœur vivante afin de garder un œil sur vous ? Exactement.

En plus du bracelet magique, Apollo Justice présente également un concert live enregistré complet que vous devrez parcourir pour répondre aux questions entourant un crime, une famille de magiciens entourée de mystère et de tragédie, et une affaire impliquant un voyage dans le temps. Les fans, bien sûr, sont divisés par ces gadgets – et le manque de Phoenix en tant que protagoniste – mais je les ai tous aimés, et le cas du voyage dans le temps en particulier reste l’un de mes préférés à ce jour en raison de la façon dont il se dispute un récit de sept ans. dans un certain nombre de rebondissements choquants.

J’étais aussi follement amoureux de Lamiroir. Peut-être que ça a aidé

Je pense que les meilleurs cas (et parfois les plus déroutants) sont ceux qui impliquent les acteurs eux-mêmes – je ne veux pas nécessairement dire « oh non, Maya a encore été accusée de meurtre », mais ceux qui décrivent les histoires des personnages. Découvrir le père d’Edgeworth (et le traumatisme qui en résulte), la mère de Mia et Maya, la trahison de Dahlia envers à peu près tout le monde et les enfances partagées de Larry Butz, Phoenix Wright et Mile Edgeworth étoffent les personnes que vous rencontrerez maintes et maintes fois , ce qui en fait plus que vos rivaux et vos assistants.

Apollo Justice va encore plus loin, chaque cas étant intimement lié à l’étrange et énigmatique famille Gramarye, Phoenix et sa radiation, l’enfant mystérieux de Phoenix, Trucy, et Apollo Justice lui-même. Bien que les précédents jeux Ace Attorney aient parfois touché à la trame de fond, nous n’avons jamais vraiment connu Phoenix aussi profondément, au-delà de savoir qu’il était ami avec des gens dans son enfance et qu’il devient vraiment sale quand il n’est pas avocat. Apollo Justice, d’autre part, a une famille secrète, une famille plus secrète et un tas de points d’interrogation autour de son existence dès le départ.

Bien sûr, la mort de Mia était triste, mais nous la connaissions à peine. Mais papa Phoenix ? JE PLEURE.

Je ne pourrai peut-être pas convaincre tout le monde qu’Apollo Justice est le meilleur jeu Ace Attorney – et ce n’est pas grave. La meilleure partie de la série Ace Attorney est qu’aucun des jeux n’est un faux pas, et chacun est le préféré de quelqu’un – mais Apollo reçoit beaucoup de critiques, et je ne pense pas nécessairement qu’il le mérite. Son premier jeu était une étape provisoire dans une nouvelle direction pour Ace Attorney, une qui a défini de nombreux jeux plus récents, en particulier Spirit of Justice, et Phoenix et ses amis ne pourraient tout simplement pas être là où ils sont aujourd’hui sans Apollo Justice: Ace Attorney.

Mais dis-moi : pourquoi aimes-tu/détestes-tu Apollo Justice ? Ai-je réussi à vous convaincre avec mes opinions sur le jeu ?