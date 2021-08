Pourquoi Apple déteste les fuites de produits ? Cette lettre donne un aperçu

Les fuites nuisent aux intérêts d’Apple ainsi que de ses consommateurs, aurait ajouté la société.

Pomme: Apple est connu pour garder le secret sur l’un de ses produits à venir. À tel point que la raison de ce secret a également été gardée secrète. Eh bien, jusqu’à maintenant. Des rapports citant une lettre de cessation et d’abstention émise par les avocats de Cupertino à un citoyen chinois ont donné un aperçu des raisons pour lesquelles l’entreprise est si silencieuse à propos de ses produits et pourquoi elle méprise les fuites. Dans la lettre, Apple aurait déclaré que de telles fuites nuisaient aux fabricants d’accessoires de la société, à ses clients ainsi qu’à Apple elle-même.

Cupertino a déclaré que les fuites sur les dimensions des produits Apple pouvaient induire en erreur les fabricants de boîtiers pour les produits, ce qui pourrait les amener à produire des accessoires qui ne sont pas du tout compatibles avec les produits. Il a déclaré qu’ils pourraient fabriquer et vendre des étuis et des accessoires pour le produit inédit qui pourraient même ne pas être compatibles, provoquant un problème avec le marché des accessoires d’Apple de 20 milliards de dollars dans le monde.

En dehors de cela, les fuites ont également le potentiel de ruiner la surprise que la société prépare pour ses clients lors des événements de lancement, Cupertino affirmant qu’elle fait tous les efforts possibles et prend des mesures strictes pour s’assurer que toute information sur l’un de ses produits est confidentiel afin que chaque fois qu’il sort un nouveau produit, les clients puissent être surpris. Il a même déclaré que garder secrète sa dernière innovation technologique faisait partie intégrante de l’ADN d’Apple.

Les fuites nuisent aux intérêts d’Apple ainsi que de ses consommateurs, aurait ajouté la société. La lettre ajoutait en outre qu’il était évident que lorsque Cupertino gardait confidentielles des informations non publiées sur la conception et les performances d’un produit, elles avaient une valeur commerciale réelle et potentielle.

Il semble que le fabricant d’iPhone ait envoyé la lettre dans le cadre de sa répression contre la vente de prototypes de produits Apple non annoncés sur les réseaux sociaux, ces appareils ayant prétendument été volés à l’usine par des employés et vendus à quiconque pourrait en bénéficier. Cela a conduit à la divulgation d’informations confidentielles sur des produits non commercialisés bien avant que la société elle-même ne l’annonce.

On ne sait pas combien de lettres ont été envoyées. Mais plus que ce que Apple a écrit, il existe également d’autres raisons pour lesquelles les entreprises ne souhaitent pas que des informations confidentielles sur leurs produits soient divulguées avant les annonces officielles. L’une des principales raisons est qu’un produit et sa technologie sont développés bien à l’avance par une entreprise, et sa production commence également avant le lancement officiel afin qu’une fois le produit lancé, l’expédition puisse commencer au plus tôt. Cependant, avec des informations non publiées avant le lancement, des produits contrefaits ou copiés peuvent arriver sur le marché à l’avance. De plus, lorsqu’ils entendraient parler d’un produit mis à jour sur le chemin du marché, les consommateurs seraient moins susceptibles d’acheter le modèle existant.

