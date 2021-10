Pourquoi Apple ne vous permet pas de charger des applications tierces sur iPhone

« La prise en charge du chargement latéral via des téléchargements directs et des magasins d’applications tiers paralyserait les protections de la confidentialité et de la sécurité qui ont rendu l’iPhone si sécurisé et exposerait les utilisateurs à de graves risques de sécurité », a déclaré Apple

Apple a sans aucun doute toujours été un porte-drapeau en matière de sécurité et de confidentialité des données. Le géant de la technologie s’est assuré que les utilisateurs d’iPhone ne soient pratiquement pas affectés par les ransomwares quotidiens, des logiciels publicitaires qui ne cessent d’apparaître alors que les cybercriminels tentent de cibler les utilisateurs de smartphones. La société fait de son mieux pour protéger ses utilisateurs d’iPhone contre ces menaces, comme ceux qui possèdent des smartphones Android. La société a maintenant publié un rapport de 28 pages expliquant comment elle protège les données de ses utilisateurs et plus encore.

Il y a eu beaucoup de débats sur les pratiques de sideloading sur les iPhones. La société a été interrogée à plusieurs reprises sur les raisons pour lesquelles Apple n’autorise pas le téléchargement d’applications tierces sur l’iPhone. Le terme utilisé pour une telle pratique est appelé « chargement latéral », qui est une pratique courante pour les utilisateurs de smartphones Android. « La prise en charge du chargement latéral via des téléchargements directs et des magasins d’applications tiers paralyserait les protections de la confidentialité et de la sécurité qui ont rendu l’iPhone si sécurisé et exposerait les utilisateurs à de graves risques de sécurité », a déclaré Apple.

Dans le rapport, la société a également allégué que les appareils Android comportaient 15 à 47 fois plus de malwares que l’iPhone au cours des quatre dernières années. « Les iPhones sont plus sûrs qu’Android est une perception que les gens ont dans leur esprit. Alors que la déclaration n’est pas tout à fait juste mais vraie à certains niveaux. En outre, il est considéré comme plus sûr par la plupart des chercheurs en cybersécurité.

