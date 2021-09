Pourquoi APPS Stock ne se ralliera probablement pas de sitôt

Les investisseurs se demandent s’ils doivent acheter Turbine numérique (NASDAQ :APPLICATIONS) le stock doit tenir compte de quelques facteurs.

Source : T. Schneider / Shutterstock.com

Premièrement, ils doivent déterminer s’ils pensent que les actions de croissance, y compris Digital Turbine, s’en tireront bien à la fin de 2021. Ce n’est pas une question simple à répondre, mais il y a quelques indices qui pointent vers un résultat moins qu’optimiste.

Deuxièmement, il y a la question de savoir si l’ascension fulgurante de Digital Turbine et les résultats récents indiquent qu’elle peut continuer à gagner de l’argent grâce aux publicités mobiles. Je pense que la réponse à cette question semble également discutable.

Plongeons plus profondément dans ces deux questions et voyons pourquoi les actions de Digital Turbine sont susceptibles d’évoluer latéralement à l’avenir.

Un énorme rallye

Les actions APPS ont fait irruption sur les marchés, passant de 6 $ en mai 2020 à plus de 90 $ au début de 2021.

Ensuite, les actions ont fortement chuté. Le recul de l’action était en partie dû à un changement fondamental du sentiment des investisseurs envers les actions de croissance à l’époque. Un article de CNBC qui a tiré parti de la pensée de Steve Chiavorone, stratège et vice-président de Federated Hermes, décrit l’essentiel du changement :

“Je ne peux pas consommer beaucoup plus de produits technologiques et de croissance cette année par rapport à l’année dernière, mais mon garçon, puis-je consommer beaucoup plus de produits de voyage, de divertissement et de restauration”, a-t-il déclaré. «Ce sont des choses pour lesquelles nous pensons que le flux d’informations incrémentiel va bénéficier à la valeur et nous pensons qu’il y a du rattrapage à faire. À plus long terme, nous pensons qu’ils s’en sortent tous les deux bien, mais pour ’21, nous sommes toujours plutôt satisfaits de la valeur par rapport à la croissance. »

Rappelez-vous, cela a été publié en mars alors qu’une réouverture des économies semblait imminente. Maintenant que les hospitalisations liées au Covid-19 augmentent et que l’on se croirait à nouveau en 2020, où en sommes-nous ?

À mon avis, nous sommes à l’aube d’une autre réouverture. En supposant que, dans un tel scénario, les consommateurs achèteront plus de biens et services de réouverture que d’annonces et de services numériques, une autre réouverture n’aidera pas Digital Turbine. L’entreprise, après tout, gagne de l’argent grâce aux publicités numériques.

La turbine numérique réussit, mais…..

Le récent rapport sur les résultats de Digital Turbine le 9 août indique que la société présente une contradiction intéressante. Parce que même s’il a bien fonctionné, il y a des indications qu’il pourrait ne pas faire aussi bien à l’avenir.

Digital Turbine a enregistré une croissance des revenus de 104 % d’une année sur l’autre, y compris les contributions pro forma de deux sociétés qu’elle avait acquises : AdColony et Fyber. Le chiffre d’affaires cumulé de Digital Turbine pour le dernier trimestre s’est élevé à 292 millions de dollars.

Il est difficile pour les investisseurs de baisser le nez face à une croissance des revenus de 104 %. Et tout indique que les investisseurs ne l’ont pas fait. Au contraire, le prix de l’action APPS a augmenté depuis le 19 août.

Mais Digital Turbine a fourni des prévisions de revenus pour le trimestre en cours entre 300 et 306 millions de dollars.

Si l’entreprise respecte ces directives. son chiffre d’affaires aura augmenté de 2,74 à 4,79 % d’un trimestre à l’autre.

Le marché n’a pas tendance à récompenser les actions de croissance dont les revenus augmentent de moins de 5 % séquentiellement, car les investisseurs s’attendent à ce que les sociétés de croissance enregistrent des augmentations de ventes beaucoup plus élevées.

L’essentiel sur le stock d’APPS

Bien que le marché plus large des revenus publicitaires puisse être prêt pour une croissance à long terme, certains signaux indiquent que les actions de Digital Turbine n’augmenteront pas à court terme.

En supposant que les consommateurs ne continueront pas à augmenter leur utilisation d’écrans et qu’une réouverture économique se concrétisera bientôt, les revenus de Digital Turbine n’augmenteront pas rapidement.

Je juge également les perspectives de l’entreprise sur la base des conseils qu’elle a fournis. Si l’entreprise respecte ses prévisions, les investisseurs ne se précipiteront pas pour acheter des actions APPS.

En fait, dans un tel scénario, les investisseurs sont beaucoup plus susceptibles de se diriger vers les sorties. C’est pourquoi je m’attends à ce que le stock d’APPS évolue latéralement à court terme.

À la date de publication, Alex Sirois n’avait (ni directement ni indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.