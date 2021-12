Pourquoi Ariana Grande s’est enfuie de sa co-vedette de « The Voice » Blake Shelton sur scène

Ariana Grande a dû mettre les jets pour sauver son glamour de Blake Shelton tout en affrontant ses collègues entraîneurs de The Voice Kelly Clarkson et John Legend, dans la nouvelle émission Peacock de Jimmy Fallon, That’s My Jam. Relevant un certain nombre de défis musicaux inspirés par certains des segments les plus populaires du Tonight Show de Fallon, les entraîneurs ont fait craquer les fans alors qu’ils se donnaient du fil à retordre.

Au cours d’un jeu intitulé « Slay It Don’t Spray It », les quatre musiciens ont dû tester leur mémoire lyrique de chansons, y compris « Break Free » de Grande. S’ils se trompaient dans les paroles, les équipes – divisées en Grande et Shelton contre Clarkson et Legend – étaient aspergées d’eau. Ce qui n’est pas choquant pour les fans de The Voice, Shelton était le pire à ce jeu lyrique, qui a conduit à un moment hilarant avec son partenaire.

Réalisant que Shelton ne connaissait pas les paroles de « Shake It Off » de Taylor Swift, Grande s’est précipitée hors de la cabine de son pour protéger ses cheveux et son maquillage des projections d’eau. Après juste un moment, elle est retournée à la cabine pour faire face à sa punition, mais s’est accroupie et a couvert son visage pour ne pas avoir à absorber le poids du jet. Par la suite, elle a donné une claque enjouée à l’épaule de Shelton pour avoir finalement perdu le match, qui est allé à Legend et Clarkson, tout comme le trophée d’or de la boombox.

Le manque de connaissances de Shelton sur la culture pop l’a déjà ridiculisé dans The Voice, les entraîneurs de la saison 21 le réprimandant plus tôt dans la saison pour n’avoir jamais entendu le duo de 2002 de Nelly et Kelly Rowland « Dilemma ». Clarkson a taquiné: « Avez-vous vécu sous un rocher? » comme Legend a sonné, « C’était une chanson immensément énorme. » Shelton a plaisanté en disant qu’il avait grandi dans l’Oklahoma : « Il y avait beaucoup de rochers là où j’habitais. »

La saison 21 de The Voice s’est terminée mardi avec une autre victoire pour l’équipe Clarkson, puisque Girl Named Tom a été couronnée gagnante. La finale a marqué le premier acte non solo à remporter le titre gagnant, alors que les frères et sœurs Bekah, Caleb et Joshua Liechty ont remporté le plus de votes contre Hailey Mia de Clarkson, Wendy Moten et Paris Winningham de Shelton, et Jershika Maple de Team Legend.