Pourquoi Ashley Mitchell aurait-elle quitté la série

Le dernier épisode de The Challenge: Spies, Lies, and Allies a définitivement fait bouger les choses. Pour la première fois cette saison, la cellule Emerald s’est retrouvée du côté des perdants, laissant la place à la cellule Sapphire pour remporter sa première victoire. Mais, au moment de la délibération, un membre de la cellule Sapphire, Ashley Mitchell, était introuvable. Avant l’élimination, l’animateur TJ Lavin a annoncé au casting que Mitchell avait été disqualifié de l’émission après avoir enfreint une règle. Étant donné que cette explication reposait sur le côté vague, les fans se sont demandé ce qui était vraiment arrivé à la star de la télé-réalité.

« Comme vous l’avez vu, Ashley n’est plus au siège. Ashley a enfreint l’une de nos règles », a déclaré Lavin à propos de Mitchell. « À cause de cela, Ashley n’est plus en mesure de rester dans le jeu. Elle a été désactivée. Elle n’est plus en mesure de continuer dans ce jeu pour le reste de la saison. » L’hôte n’a donné aucun autre détail sur la situation. De même, MTV n’a publié aucune information supplémentaire sur sa sortie.

La rumeur répandue parmi les fans est que Mitchell a été retiré de la compétition après une dispute avec l’un de ses collègues concurrents. Cependant, rien n’a été confirmé sur ce front. La double championne s’est rendue sur Twitter après son retrait pour envoyer un message aux téléspectateurs. Mitchell a commencé par écrire : « Les règles sont des règles et je respecte @mtv et les appels de TJ. » Bien que les circonstances de sa sortie soient mystérieuses, elle a ajouté qu’elle prévoyait de revenir sur The Challenge à l’avenir. La personnalité de MTV a poursuivi: « Les meilleures excuses sont un changement de comportement [heart emoji]. À la prochaine. »

Mitchell est loin d’être la première personne à être disqualifiée du Challenge. Chose intéressante, elle n’est même pas la seule concurrente de cette saison en cours à avoir eu une sortie plutôt mystérieuse. L’ancienne de Love Island, Lauren Coogan, a été choisie pour la saison 37 et s’est rapidement associée à Josh Martinez. Cependant, elle a été supprimée du programme et MTV n’a jamais abordé sa sortie, qui n’a pas été décrite ou évoquée dans l’émission. Elle a affirmé plus tard qu’elle avait été « au gaz et bouc émissaire » lors de l’émission, selon Us Weekly. Coogan a déclaré sur Instagram, en partie, « Il y a beaucoup de secrets et beaucoup de choses qui se passent. … Honnêtement parce que la Croatie est tellement en avance, tout ce que j’ai été accusé de dire, MTV legal n’a pas J’ai eu assez de temps pour revoir la bande avant que le prochain défi ne commence, donc j’étais foutu. «