Pourquoi attendre le Prime Day ? Ce projecteur de cinéma maison à 600 $ est tombé à 299,99 $ – .

Les projecteurs de cinéma maison sont toujours les meilleurs vendeurs lors de l’événement de vente annuel Prime Day d’Amazon. Bien sûr, il est assez facile de comprendre pourquoi ce serait le cas. Si vous voulez un téléviseur gigantesque avec un écran de plus de 70 ou 75 pouces, vous devrez payer des milliers et des milliers de dollars pour l’obtenir. Pendant ce temps, vous pouvez acheter un projecteur de cinéma maison de base qui projette une image jusqu’à 100 pouces ou plus de diamètre pour seulement quelques centaines de dollars. C’est fou, et c’est tellement génial !

Maintenant, si vous voulez un projecteur de cinéma maison de grande qualité et toutes les dernières technologies, cela signifie généralement que vous devrez payer un peu plus cher que pour un modèle de base. Cela va de soi, bien sûr. Cela ne vous coûtera toujours pas autant qu’un téléviseur intelligent avec un écran surdimensionné, mais vous pouvez certainement vous attendre à payer 1 000 $ ou plus si vous voulez quelque chose de vraiment impressionnant. C’est pourquoi il est si remarquable que le tout nouveau Projecteur de cinéma maison portable YABER Pro V7 9500L qui vient de sortir a un prix de détail de seulement 600 $. Mais ce qui est encore plus incroyable, c’est que bien qu’il vienne de sortir, il est en quelque sorte en vente avec une double remise qui réduit le prix jusqu’à 299,99 $ – une remise massive de 50 % !

Nous avons eu l’occasion de tester le nouveau Projecteur de cinéma maison portable YABER Pro V7 9500L avant sa sortie ce mois-ci, et nous avons été très impressionnés. Avec une image Full HD d’une clarté cristalline, une excellente luminosité de 9 500 lumens et des fonctionnalités de pointe telles que la correction automatique de la distorsion trapézoïdale 6D, ce modèle devrait certainement coûter plus de 600 $. Ainsi, lorsque nous avons vu qu’Amazon proposait une énorme remise de lancement de 50 %, nous avons su que nous devions en parler immédiatement à nos lecteurs !

Ce projecteur offre une visibilité solide dans les pièces éclairées et il est parfaitement clair dans l’obscurité. Oh, et vous vous demandez ce que signifie « correction automatique du trapèze 6D » après que nous venons de le mentionner ? Cette fonctionnalité phénoménale devient courante sur les projecteurs haut de gamme. En un mot, il permet au projecteur de balayer son environnement et la surface sur laquelle il diffuse l’image. Ensuite, il effectue automatiquement des ajustements pour que l’image soit parfaitement plate et rectangulaire. C’est trop cool!

Regardez la vidéo ci-dessous pour la voir en action, bien que la vidéo ne lui rende vraiment pas justice. Vous pouvez littéralement placer ce projecteur dans le coin de votre pièce pour que l’image soit entièrement asymétrique sur votre mur, et il la corrigera instantanément pour qu’elle soit parfaitement plate !

Comme nous l’avons dit, le nouveau Projecteur de cinéma maison portable YABER Pro V7 9500L est une valeur très impressionnante à 600 $ si l’on considère toutes les fonctionnalités. En outre, YABER est une entreprise solide qui vend plus d’un million de projecteurs chaque année, et non une marque sans nom comme celles que nous voyons apparaître tout le temps sur Amazon. Le prix de 600 $ est en effet juste, mais le Pro V7 est une évidence tandis que la remise massive d’Amazon le ramène à seulement 299,99 $. Nous vous garantissons que vous ne verrez pas une autre offre aussi bonne de si tôt — ne manquez pas cette occasion !

Voici les principaux points à retenir lorsque vous envisagez ce modèle :

Le YABER Pro V7 est le premier projecteur de sa catégorie à proposer une correction automatique du trapèze 6D. Même lorsque vous tournez le projecteur et le déplacez dans votre pièce, l’image se corrige automatiquement presque instantanément pour qu’elle soit plate et de niveau avec le rapport hauteur/largeur parfait. 1 rapport de contraste Jusqu’à 25 % plus lumineux que les modèles de projecteurs comparables Prend en charge une taille d’image jusqu’à 200 pouces Le Pro V7 est également portable, vous pouvez donc l’emporter partout. la dernière technologie sans fil Connectez votre clé multimédia en continu, votre ordinateur portable, votre lecteur Blu-ray, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch ou tout autre élément Le projecteur YABER est livré avec une garantie de remboursement de 6 mois, une garantie de 3 ans pour les réparations et une garantie à vie soutien technique

Projecteur Bluetooth WiFi YABER Pro V7 9500L 5G, Correction automatique de la distorsion trapézoïdale 6D et 4P/4D, Infinity Zo… Prix catalogue : 599,99 $ Prix : 299,99 $ Vous économisez : 300,00 $ (50%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

