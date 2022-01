Pourquoi aucun mod nu FF7 Remake n’a été publié pour PC

Le remake de Final Fantasy VII a été lancé sur PC en décembre 2021 et certains fans ne savent pas pourquoi il n’y a pas de mods nus de FF7 Remake puisqu’il y en avait beaucoup pour Resident Evil Village.

Final Fantasy VII est disponible sur ordinateurs via la boutique Epic Games exclusivement. Il est loin du meilleur port PC au monde car il y a de nombreuses lacunes, mais il permet au moins à plus de gens de découvrir la réimagination par Tetsuya Nomura de l’un des plus grands jeux vidéo de tous les temps.

Bien que ce soit un plaisir absolu de jouer avec des personnages incroyables, certains fans sont déçus par le manque de certaines modifications de la communauté.

IMPACT GENSHIN : Les tenues alternatives à venir de MiHoYo et pourquoi les fans pensent qu’ils sont censurés FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE | Bande-annonce finale

BridTV

1848

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE | Bande-annonce finale

https://i.ytimg.com/vi/Rt1jF0CkRpI/hqdefault.jpg

778370

778370

centre

13872

Mods nus de Final Fantasy 7 Remake

Il n’y a pas de mods nus pour le remake de Final Fantasy 7 au moment de la rédaction.

Quant à savoir pourquoi il n’y a pas de telles modifications téléchargeables pour le jeu, c’est parce que les choses sont très compliquées. Par exemple, la plupart du remake de FF7 a été optimisé avec Unreal Engine 4.18, mais il y a des aspects tirés de 4.25 et il y a aussi des modifications personnalisées pour ceux de Square Enix.

De plus, la plupart des téléchargements disponibles sur Nexus sont pour la plupart de simples échanges d’actifs. Ceux-ci incluent Scarlet remplaçant l’épée buster de Cloud et Aerith ayant une chaise en acier comme arme.

Vous trouverez de nombreux téléchargements pour la recoloration des cheveux, des yeux et des tenues. Il existe également de simples échanges de tenues pour des robes déjà dans le jeu, comme la robe violette mature de Tifa remplaçant sa tenue d’origine.

Tous les éléments ci-dessus sont de simples échanges de références et des changements de configuration plutôt que des modifications personnalisées compliquées. Cela prend beaucoup plus de temps et c’est pourquoi il existe de nombreux mods disponibles, mais pas encore de mods nus.

Meilleurs mods d’apparence à télécharger

Bien qu’il n’y ait pas de mods nus pour le remake FF7, il y a encore beaucoup d’autres modifications que vous pouvez télécharger pour rendre les personnages meilleurs ou pires.

Il y a le débardeur Cloud pour faire rougir toutes les femmes, ou vous pouvez obtenir une magnifique robe Cloud si vous le préférez en femme. Quant à Tifa, vous pouvez lui donner des abdominaux définis pour qu’elle ressemble davantage à un pro de l’IFBB.

Nexus a également le mod de robe violet évident, mais une bien meilleure est sa tenue Advent Children également vue dans Kingdom Hearts 2. En dehors de celles-ci, il existe également de nombreuses couleurs de cheveux qui fonctionnent étonnamment bien, comme la blonde Jessie, une Tifa aux cheveux argentés qui rivalise avec Sephiroth et Cloud avec des cheveux noirs tout comme Zack Fair.

Dans d’autres nouvelles, pourquoi les masques DBD Leatherface sont supprimés et quand cela se produit