Pourquoi aucune rediffusion ne récapitule pendant Hiatus Madness? ⋆ 10z viral

[Editor’s Note: Even columns take a hiatus from time to time. After this week, Ask Matt will return with new columns in early May.]

Est-ce que cela tuerait les réseaux pour nous rappeler où les choses se sont arrêtées?

Question: Vous avez déjà noté comment COVID provoque une interruption d’émissions comme Big Sky au milieu de leurs saisons. Avec cela, ne serait-il pas logique que les réseaux diffusent au moins l’épisode AVANT de rompre pour une pause, quelle qu’en soit la raison, ENCORE? Dites, une semaine avant qu’il ne revienne de la pause. De cette façon, nous pouvons nous rappeler ce qui s’est passé. (Peu importe à la demande. C’est assez ennuyeux.) – AR

Matt Roush: Cela a du sens, mais du point de vue des réseaux, ce n’est plus un bon sens commercial. Pour de nombreuses séries, y compris des thrillers très sérialisés comme Big Sky, les répétitions ont des performances épouvantables, en partie parce qu’il y a tellement de plates-formes disponibles pour rattraper le retard. On Demand peut vous ennuyer, mais les réseaux y voient un service essentiel, en plus de mettre en ligne de nombreuses séries sur leurs sites Web et, bien sûr, leur véritable priorité, qui est le streaming. (Hulu diffuse tous les épisodes de Big Sky le lendemain de leur diffusion sur ABC.) Je me rends compte que ces options ne sont pas disponibles ou préférables à beaucoup, mais c’est la réalité. La bonne nouvelle avec Big Sky est qu’à son retour, la série se lancera dans une toute nouvelle histoire (le report du camionneur fou étant toujours en liberté), il ne devrait donc pas être difficile de rattraper son retard.

Pas fou du Tchad

Question: Est-ce juste moi ou Chad (joué par Nasim Pedrad) est-il le personnage le plus ennuyeux de la télé? Et non, je n’oublie pas Urkel. – David C

Matt Roush: Il est juste là-haut. Mais c’est absolument intentionnel. Plus vous ressentez de douleur en voyant Chad échouer lamentablement dans sa mission d’être cool sur cette nouvelle comédie de TBS, plus Chad a accompli sa mission. (Voir ma critique pour plus.) Contrairement au ringard Urkel, Chad (un rôle créé et joué par le vétéran de Saturday Night Live Pedrad) n’est pas censé être mignon dans sa bizarrerie. Il est censé vous mettre mal à l’aise. La vraie question ici est de savoir si vous trouvez ce genre de comédie grinçante divertissante. Parce que croyez-moi, cela ne fera qu’empirer (ou, d’un autre point de vue, mieux).

Ne pas avoir de plus jeune en attendant la dernière saison

Question: Ma question, ou devrais-je dire, la déception, est la suivante. J’ai regardé chaque épisode de chaque saison de Younger sur TV Land et j’étais tellement excité de voir qu’il revenait. Ensuite, j’arrive à découvrir que ce sera sur Paramount +, une chaîne que nous n’obtenons pas avec notre bouquet de câbles. Quand je l’ai vérifié, ils ont dit que je devrais passer au niveau suivant pour obtenir ce canal, ce qui signifie plus d’argent chaque mois. Eh bien, cela ne se produira pas, car nous payons déjà le montant ridicule chaque mois pour presque rien (y compris 14 $ par mois juste pour la chaîne Marquee afin que nous puissions regarder les matchs des Cubs, ce qui est un geste tellement gourmand des propriétaires de Cubs / Comcast). Je suis tellement déçu par les producteurs de Younger, ainsi que par ma société de câblodistribution, Comcast (qui ne cesse de supprimer des chaînes et de les déplacer vers des niveaux plus élevés et plus coûteux). Et mon mari refuse d’obtenir tous ces différents services de streaming. Quoi qu’il en soit, pensez-vous qu’un jour dans quelques années, la septième saison sera en DVD pour Younger? Je dois savoir ce qui se passe avec Liza et Charles, ou son petit ami tatoué! – Pam L

Matt Roush: Vous n’aurez pas à attendre si longtemps. (Et pour être précis, vous confondez Paramount Network du câble avec le service de streaming Paramount + de ViacomCBS, ce dernier présentant la dernière saison de Younger à partir de jeudi, avec Hulu diffusant également les nouveaux épisodes.) Bien que ce soit aggravant pour les fans d’avoir attendre, si la diffusion en continu n’est pas une option, il a été promis que les derniers épisodes de Younger seront diffusés sur TV Land un peu plus tard cette année, après la fin de la saison en streaming exclusif. Alors soyez patient et méfiez-vous des spoilers, car apparemment, beaucoup de choses vont se passer dans le monde de Liza avant que tout ne soit fini.

Nous ne pouvons pas lire ce qu’ils disent!

Question: J’ai aimé regarder le premier épisode de Atlantic Crossing sur Masterpiece de PBS à l’exception des sous-titres codés. Je n’ai pas pu lire la plupart de ces articles en raison du fait que les lettres blanches deviennent invisibles sur un fond blanc. Je n’avais aucune idée de ce que disaient les personnages. Pourquoi ne pas mettre ces légendes dans une boîte noire ou simplement demander à tout le monde de parler anglais? Les équipes de post-production regardent-elles réellement le produit fini avant sa sortie pour diffusion? Ce même problème existe dans de nombreux autres programmes de télévision qui tentent d’utiliser la langue étrangère réelle des caractères pour un programme de langue anglaise. – Taylor F

Matt Roush: Cette série a été importée par Masterpiece de la télévision norvégienne – en partie à cause du retard d’autres émissions dans le pipeline par, quoi d’autre, COVID) – et je suis en fait heureux qu’ils n’aient pas doublé le dialogue norvégien, par souci d’authenticité. J’ai regardé mes screeners sur un ordinateur et je ne me souviens pas d’avoir un problème avec les sous-titres, mais sur un écran de télévision ordinaire s’ils ne font pas un meilleur travail d’ombrage du lettrage, je peux voir à quel point ce serait une aggravation inutile. J’ai déjà répondu à cette plainte sur d’autres émissions européennes importées, et il devrait être une priorité pour tout distributeur que, à tout le moins, les sous-titres soient lisibles sur n’importe quel arrière-plan.

Un autre redémarrage mord la poussière

Question: Pourquoi CBS annule-t-il MacGyver? C’est un super spectacle et nous adorons le casting. Y a-t-il une chance qu’un autre réseau le capte? – Pat R

Matt Roush: Comme d’habitude, CBS n’a pas expliqué cette décision. Les analystes du secteur ont souligné que l’émission avait chuté de plus de 20% d’une saison à l’autre dans les démos et le nombre de téléspectateurs, mais c’est loin d’être un désastre d’audience. On ne sait pas non plus si cela a quelque chose à voir avec le licenciement l’an dernier du créateur de l’émission, Peter Lenkov. Il est plus probable que CBS ait examiné sa liste de développement pour la saison prochaine, et comme ils l’ont fait dans le passé (et aussi avec NCIS: New Orleans, qui a duré deux saisons de plus que les cinq de MacGyver), a choisi de retirer certains spectacles en faveur de prometteurs de nouveaux qui pourraient rafraîchir et revigorer le calendrier. Ces appels ne sont pas faits à la légère et ils savent que les fans ne sont jamais heureux lorsqu’une émission est interrompue. Et étant donné l’implication de CBS dans la production de la série, il semble peu probable que quiconque reprenne ces procédures, bien que des choses plus étranges se soient produites. Avec près de 100 épisodes produits, j’imagine que cela aura une vie après la diffusion et la syndication.

Quand «Hall of Fame» signifiait quelque chose

Question: Les films Hallmark Hall of Fame des années 80 et 90 me manquent vraiment. Ils étaient toujours bien faits, avec de superbes intrigues. (Stones for Ibarra vient à l’esprit avec Glenn Close) Y a-t-il une chance que Hallmark les ramène, au lieu des films d’histoire d’amour hokey qu’ils continuent de produire? – James K

Matt Roush: Le premier Glenn Close Hallmark Hall of Fame qui me vient à l’esprit est Sarah, Plain and Tall (qui est venu quelques années après Stones), mais je comprends votre point de vue. La dernière fois que j’ai vérifié, il n’y avait pas de films «Hall of Fame» dans le pipeline, et même s’il y en avait, ils n’auraient pas le pedigree de l’époque où ils étaient parmi les films les plus prestigieux réalisés par les réseaux de diffusion. Cela fait des années qu’un film «Hall of Fame» n’a pas été à la hauteur de la réputation de la franchise vénérée d’adapter des œuvres littéraires comme les romans d’Anne Tyler et, étonnamment, The Piano Lesson d’August Wilson. Un autre facteur dans tout cela est que les réseaux ont à peu près renoncé à faire des films à gros budget pour la télévision, haut ou bas de gamme, qui, lorsque je couvrais la télévision pour la première fois, dominaient le dimanche soir. À moins et jusqu’à ce que le balancier oscille à nouveau, ces jours semblent révolus.

MillionMeta Moment

Question: Je me demande si quelqu’un d’autre a attrapé la pépite de l’oeuf de Pâques dans l’épisode du 7 avril de A Million Little Things. (Celui qui a été diffusé juste après Pâques.) Cela s’est passé terriblement vite et cela s’est produit juste après la première carte de titre. Cela commence lorsque l’adolescent, le fils de Delilah, Danny, regarde la télévision. «Je ne peux pas croire cela», dit-il. «Ils ont changé la plage horaire de mon émission préférée. De nouveau! Je me suis habitué à le regarder les jeudis, ça a bien commencé mon week-end. C’est ça! Les week-ends commencent maintenant le mercredi. » Bien sûr, la référence est à un million de petites choses, qui ce jour-là est passée du jeudi soir sur ABC au mercredi. Ce fut un moment très bref, mais génial si vous aimez les références internes qui cassent presque le soi-disant quatrième mur. Et cela montre que le déménagement était en cours assez longtemps pour que les scénaristes le glissent dans le script cette semaine-là. – Aaron F

Matt Roush: Je n’ai pas encore regardé ça, mais oui, cela ne peut pas être un accident. Compte tenu de la quantité de promotion offerte par ABC à Rebel avant sa récente première dans le créneau horaire de Million jeudi, cette programmation était en cours depuis un certain temps. Et même si A Million Little Things n’est probablement pas ravi de perdre le Grey’s Anatomylead-in alors qu’il revient à sa nuit et à sa période d’origine, ce n’était pas non plus une surprise.

Et enfin …

Question: Une question simple et rapide: pensez-vous qu’American Housewife a le moindre espoir d’être renouvelée? Une de mes émissions préférées de tous les temps, je ne comprends pas pourquoi elles finiraient cette saison sur un cliffhanger. – Marque

Matt Roush: La plupart des observateurs voient cette sitcom comme étant «sur la bulle», donc elle pourrait aller dans les deux sens – ce qui signifie qu’il y a de l’espoir, mais nous ne le saurons probablement pas avant le mois prochain. Une fois de plus, si le réseau ne le renouvelle pas, le blâme revient aux producteurs pour avoir laissé les intrigues en suspens. S’ils pensent que cela va forcer la main du réseau, ils se trompent souvent, et cela finit simplement par rendre les fans plus ennuyés qu’ils ne devraient l’être.

Question: J’ai adoré la deuxième saison de Pennyworth sur EPIX. Avez-vous entendu s’il y a une troisième saison? – DW

Matt Roush: Pas encore de mot. Mais cela ne semble pas le genre de spectacle qui se termine généralement sans avertissement, alors gardez espoir.

