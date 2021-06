Pourquoi avez-vous besoin de faire eKYC ? Voici comment cela vous profite

in

eKYC n’est rien d’autre que de faire tout ce processus numériquement. Il permet l’efficacité et, plus important encore, la facilité pour les clients.

La conformité KYC est essentielle, comme l’exige le gouvernement lorsqu’un client entreprend des services financiers, y compris l’achat d’une assurance-vie. Cela permet d’établir l’identité et les informations d’identification du client.

Cela faisait longtemps que la numérisation était la norme. Il a rendu les services bancaires et financiers plus accessibles et pratiques pour les masses.

L’un des meilleurs exemples est de ne plus attendre dans les files d’attente lors de la création d’une demande de service ou de transporter des dossiers de documentation pour le même. Heureusement, avec l’introduction d’eKYC, il est désormais possible de fournir facilement de la documentation.

Par exemple, l’authentification E-KYC basée sur Aadhaar a été simplifiée car elle est aussi valide qu’une copie Xerox de sa carte Aadhaar.

Kayzad Hiramanek, chef des opérations et de l’expérience client, Bajaj Allianz Life, déclare : « eKYC n’est rien d’autre que la réalisation numérique de tout ce processus. Cela permet l’efficacité et, plus important encore, la facilité pour les clients.

KYC (Know Your Client) est un processus par lequel un fournisseur de services, qu’il soit gouvernemental ou privé, vérifie l’identité d’un individu et d’autres détails liés à la personne à l’aide de documents tels qu’une carte Aadhaar.

Hiramanek ajoute : « Bajaj Allianz Life, par exemple, a numérisé le processus en s’intégrant aux systèmes UIDAI pour effectuer une authentification KYC sans papier en temps réel basée sur Aadhaar. De cette façon, la nécessité de fournir plusieurs documents peut être évitée, ce qui est généralement long et fastidieux.

En termes simples, eKYC est le processus de vérification numérique et rapide sans avoir besoin de documentation physique.

Comment en profite-t-il ?

La simplicité est le premier avantage. Comme il s’agit d’un processus numérique, effectué en temps réel lorsqu’un individu achète la police, il ne fait face à aucun défi. Habituellement, la plupart des entreprises ont permis à un individu de remplir facilement eKYC.

Un autre avantage est la vitesse. Par exemple, les détails de base tels que le nom, la date de naissance, le sexe, l’adresse, etc. sont instantanément sélectionnés sur le serveur UIDAI. De ce fait, réduisant le temps nécessaire pour remplir le formulaire de demande.

Parallèlement à cela, les experts disent que e-KYC fournit l’efficacité conçue pour les gens. Grâce à ce processus, des documents importants tels qu’une preuve d’identité, une preuve d’adresse, une preuve d’âge ne doivent pas être soumis par un individu, ce qui l’aide ainsi à faire son travail rapidement.

Notez que le KYC étant un processus légalement obligatoire pour tous les produits financiers achetés, les assureurs sont invités à fournir eKYC à leurs clients.

eKYC peut être utilisé pour divers services tels que l’ouverture de comptes, lors de l’achat de toutes les nouvelles polices d’assurance et au moment du service, des réclamations, etc.

Quel était le processus plus tôt?

Comme dans le processus précédent, les clients devaient remplir manuellement les informations personnelles dans le formulaire de demande et télécharger les documents en cliquant sur une image du document. Cela a maintenant été remplacé par eKYC.

De plus, auparavant, des documents tels qu’une preuve d’identité, une preuve d’adresse, une photographie, une preuve d’âge devaient être téléchargés dans le cadre du processus KYC.

