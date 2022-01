Pourquoi avez-vous besoin du nouveau nettoyant et crème pour le corps Melrose Place de OUAI

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous pensons que vous pourriez les aimer à ces prix. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

Parfois, nous nous demandons si OUAI nous écoute parce qu’à chaque fois qu’ils lancent un nouveau produit, c’est exactement ce dont nous avons besoin dans notre vie. Et aujourd’hui, ils ont de nouveau répondu à nos prières avec le lancement d’un nouveau nettoyant et d’une nouvelle crème pour le corps au parfum emblématique de la marque Melrose Place !

En plus de rendre la sortie de la douche encore plus difficile à cause de son odeur enivrante, le nettoyant Melrose Place vous laissera une sensation de fraîcheur, de propreté et de douceur. Il contient des ingrédients tels que l’huile de rose musquée et les vitamines A et C, ainsi qu’un système de nettoyage doux et de l’huile de jojoba pour aider à maximiser l’hydratation et à éclaircir la peau.