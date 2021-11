Pourquoi avez-vous besoin d’un fonds d’urgence?

Surtout à l’ère post-pandémique, ces fonds sont devenus des outils essentiels pour tous les groupes d’âge.

Après avoir traversé les blocages imprévus et les crises sanitaires massives à la suite de COVID-19, il est assez clair que des urgences peuvent survenir à tout moment sans aucun signal d’avertissement. C’est la principale raison pour laquelle les gens sont devenus plus conscients de la gestion prudente de l’argent et de la création de fonds d’urgence.

Indraneel Chatterjee, co-fondateur de RenewBuy, déclare : « Des fonds d’urgence devraient être créés dans la vie pour faire face à tout type d’incident imprévu, comme une panne de voiture, une perte d’emploi ou des frais médicaux. Il faut garder de côté un montant suffisant, en fonction de la capacité financière de l’individu, qui peut être utilisé en cas de crise financière, sans affecter ses objectifs d’investissement. Par conséquent, il est assez clair que, surtout à l’ère post-pandémique, ces fonds sont devenus des outils essentiels pour tous les groupes d’âge.

Un corpus de fonds d’urgence est extrêmement important à n’importe quelle étape de la vie et doit être considéré comme l’un des principaux objectifs financiers d’un individu. Par conséquent, la question suivante est de savoir combien devrait être votre fonds d’urgence et où devriez-vous le garer ?

Combien te suffit-il ?

Selon les planificateurs financiers, généralement, un corpus d’urgence de 6 à 12 mois de frais de subsistance devrait être accumulé. Au premier coup d’œil, cela peut ressembler à un gros corpus à accumuler, car il n’est pas possible de regrouper soudainement les dépenses de subsistance mensuelles de 6 à 12 mois, séparément, c’est pourquoi les experts suggèrent de commencer petit. Par exemple, commencez par accumuler 2-3 mois de frais de subsistance, puis continuez à l’augmenter progressivement.

De plus, notez que des facteurs tels que l’âge d’une personne, le nombre de personnes à charge et le type de travail déterminent également le corpus. Par conséquent, tout en décidant du corpus, les experts disent qu’il faut inclure les dépenses mensuelles telles que toutes les dépenses liées au mode de vie, les IME, le loyer et toutes les autres dépenses fixes que vous pourriez avoir. Arrivez en obtenant ce nombre, multipliez le même par le nombre de mois pour arriver au corpus requis.

Où devriez-vous garder votre argent?

Selon les experts, après avoir accumulé le fonds d’urgence, les experts de l’industrie disent qu’il devrait être réparti entre les fonds liquides, les fonds communs de placement de dette et les RD à court terme.

Les experts soulignent qu’il ne faut pas conserver leur corpus d’urgence sous forme d’espèces ou sur un compte bancaire – du moins pas entièrement. Essayez de l’investir de manière à non seulement le conserver sous forme liquide partielle, mais également à en tirer des rendements décents.

Cela dit, la pandémie a également poussé les gens à inclure de manière proactive une assurance vie et maladie dans leur plan de préparation financière, afin qu’ils puissent eux-mêmes et leurs proches assurés et protégés contre toute circonstance imprévue.

Chatterjee déclare : « Le segment des personnes non assurées a payé un montant énorme de leurs économies pendant la crise de Covid. Cela a fait prendre conscience aux gens de l’importance des régimes d’assurance-vie/santé, et maintenant ils investissent activement dans l’assurance. » En phase avec la situation, des polices comme Corona Kavach ont également été introduites pour couvrir les maladies liées au COVID-19.

Il ajoute en outre : « Il faut également comprendre l’importance de se prévaloir de la bonne police d’assurance en tant qu’assurance pour agir comme un fonds d’urgence. Cela aide une personne et sa famille à franchir des étapes et des urgences spécifiques. Notez qu’un bon investissement dans le bon produit d’assurance peut grandement aider une personne à se préparer aux urgences de la vie.

Cependant, même avec une police d’assurance maladie et vie en place, les experts soulignent que la nécessité d’avoir une sorte de fonds d’urgence est nécessaire.

