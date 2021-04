Pourquoi avez-vous besoin d’une police d’assurance-vie? Connaître les points clés à considérer avant d’acheter

Assurance-vie. Image représentative

L’assurance-vie a été un sujet insaisissable pour beaucoup. La perception de longue date est qu’elle est complexe, substituable et inflexible. Ce n’est que récemment que les masses ont pris conscience de la nécessité d’une assurance, car la pandémie de Covid 19 a créé un fardeau financier sans précédent pour plusieurs familles. Au cœur de celle-ci, l’assurance-vie répond à tous vos objectifs de vie grâce à des solutions visant la protection, l’épargne, les investissements et la santé. Il facilite l’indépendance financière afin que vos futurs objectifs de vie puissent être atteints avec succès. Un élément important des solutions d’assurance-vie est l’élément de mortalité, qui vous permet de protéger vos proches de toute perturbation financière résultant d’événements tels que la perte d’emploi, l’invalidité et le décès.

Je recommande toujours de souscrire à un régime d’assurance dès que l’on a commencé son premier emploi. Outre l’aspect protection, l’assurance contribue également à instaurer une habitude d’épargne dès le plus jeune âge, ce qui laisse place à des pratiques financières prudentes à plus long terme. Il existe divers facteurs qui contribuent au processus de prise de décision. L’assurance doit être considérée de manière globale, dans le cadre du processus de planification financière. Lorsque vous déterminez le produit qui vous convient, définissez d’abord les objectifs de vie que vous envisagez, puis examinez les différents produits disponibles à votre disposition. À moins que votre solution d’assurance-vie ne soit liée à un objectif financier, vous ne serez pas en mesure de déterminer le bon produit pour vous-même.

Comment déterminer s’ils ont besoin d’une assurance et d’une couverture adéquate?

L’assurance temporaire est la forme de protection la plus pure et quiconque a des personnes à charge doit opter pour elle. Plusieurs facteurs entrent en considération lors de la souscription d’une assurance temporaire, y compris le revenu, les dépenses, le passif, le taux d’inflation, etc. Il existe des outils disponibles en ligne qui peuvent vous aider à déterminer une couverture adéquate pour vous, en fonction de vos besoins uniques.

La règle empirique générale est que la couverture vie doit être au moins 10 fois supérieure à votre revenu actuel et tenir compte en plus des passifs afin d’obtenir un remplacement de revenu adéquat. Au fur et à mesure que votre passif augmente, votre couverture devrait également augmenter.

Facteurs clés à prendre en compte lors du choix d’une compagnie d’assurance-vie

S’il est important de choisir le bon assureur-vie, il est beaucoup plus essentiel d’identifier le bon produit. Commencez par présélectionner le produit que vous souhaitez acheter, puis déterminez si l’entreprise qui le propose possède des fondamentaux solides. Il est essentiel de se pencher sur des indicateurs tels que le ratio de règlement des sinistres, le rendement des fonds gérés par l’entreprise, le TRI, les frais applicables sur les produits, les bonus de réversion annoncés dans le passé, les performances de l’entreprise, etc.

Précautions pour garantir que vos personnes à charge reçoivent les avantages escomptés

Une police d’assurance-vie sert de promesse qui se réalise à une date ultérieure et en votre absence. Il est essentiel que vous vous assuriez de divulguer complètement tous les détails pertinents à votre assureur. Les détails sur le revenu et l’éducation, la profession, la santé (y compris les maladies préexistantes), les antécédents familiaux et les habitudes telles que le tabagisme et la boisson doivent être divulgués dès le départ. Si tous les faits sont révélés honnêtement lors de l’achat de la police, il y a de fortes chances que vos personnes à charge fassent l’objet d’une réclamation sans tracas.

Ne suivez pas aveuglément la recommandation d’un ami ou d’un parent. Laissez-les vous guider, mais assurez-vous que la décision que vous prenez est basée sur votre propre recherche et compréhension.

Différents types de produits d’assurance-vie à considérer

L’assurance-vie propose des solutions variées visant à atteindre différents objectifs de vie. Les solutions d’assurance temporaire et maladies graves font partie des produits de protection clés qui vous offrent une immunité financière contre des événements tels que la mort ou le diagnostic de maladies graves. Il existe également des produits d’accumulation de richesse comme les dotations ou les politiques liées au marché qui aident les gens non seulement à économiser leur argent, mais aussi à accroître leur richesse pour des objectifs à plus long terme comme l’éducation des enfants. Les solutions de revenu offrent une méthode infaillible pour créer une autre ou une deuxième source de revenus pour les personnes de tous les groupes d’âge. De même, les produits de pension et de rente constituent une méthode idéale pour la planification de la retraite.

(Par Anup Seth, directeur de la vente au détail, Edelweiss Tokio Life Insurance Ltd)

