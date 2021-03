Pourquoi avez-vous toujours besoin de porter un masque facial après votre vaccin contre le coronavirus? – BGR

Le CDC a publié de nouvelles directives sur le COVID-19 pour les personnes entièrement vaccinées plus tôt la semaine dernière, conseillant aux personnes vaccinées de continuer à respecter les mesures de santé destinées à prévenir la transmission en public ou lors d’un rassemblement. Le CDC dit que les personnes qui ont reçu les deux coups peuvent se rencontrer à l’intérieur sans masque à partir de deux semaines après le deuxième coup. C’est alors que l’immunité complète entre en jeu, en supposant que le médicament déclenche la réponse immunitaire souhaitée.

Mais les vaccins contre les coronavirus de première génération ne sont pas conçus pour bloquer la transmission du COVID-19. Au lieu de cela, ils sont censés prévenir les graves COVID-19 et les décès. En outre, les vaccins COVID-19 ont diverses évaluations d’efficacité, ce qui signifie qu’ils ne fourniront pas une protection parfaite à 100%. C’est pourquoi il existe un risque théorique que des personnes entièrement vaccinées puissent encore être infectées. Ils peuvent également transmettre le virus à d’autres personnes, même s’ils ne développent pas eux-mêmes de symptômes.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par les masques noirs AccuMed – maintenant au prix le plus bas jamais vu! Prix:19,99 $ Disponible sur Amazon, BGR peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon BGR peut recevoir une commission

Cela peut sembler déroutant, mais Le gardien Préparez une animation qui explique exactement ce qui se passe à l’intérieur du corps après la vaccination et pourquoi vous devez toujours porter un masque facial.

Lorsque le vaccin contre le coronavirus atteint les cellules après le premier tir, le système immunitaire réagit immédiatement à la nouvelle menace. Un système immunitaire normal traite le vaccin comme un intrus et développe des anticorps pour le neutraliser. Les effets secondaires qui apparaissent après une vaccination montrent que le corps travaille déjà à se protéger.

Ces anticorps voyageront dans tout le corps et tueront le virus réel si un individu vacciné attrape le SRAS-CoV-2. Comme Le gardienL’animation explique que le coronavirus peut encore coloniser les cellules à l’intérieur de la cavité nasale, où il se multiplierait et tenterait de se propager aux poumons. Certains anticorps peuvent être présents dans les voies respiratoires supérieures, mais les scientifiques étudient toujours s’ils sont présents en nombre suffisant pour empêcher le virus d’infecter les cellules du nez.

Le virus tentera de descendre jusqu’aux poumons, où il ferait le plus de dégâts. Une plus grande armée d’anticorps y ferait face au virus, l’empêchant essentiellement d’infecter les cellules pulmonaires. Incapable de se multiplier, le virus mourra et la personne ne développera pas de symptômes. Le nez reste le problème car les personnes vaccinées pourraient encore être porteuses du virus assez longtemps pour le transmettre aux autres, que ce soit par la toux, les éternuements ou simplement en parlant et en respirant. C’est pourquoi les masques faciaux et la distanciation sociale sont toujours conseillés après la vaccination.

C’est aussi pourquoi le CDC n’est pas prêt à approuver ce que font certains États. Les mandats de masques faciaux ont été levés à divers endroits, malgré les avertissements du CDC. La nouvelle mise à jour des lignes directrices de l’agence ne comprend qu’un seul scénario spécifique dans lequel les masques faciaux peuvent être supprimés. Il s’agit de rassemblements en salle où toutes les personnes présentes ont été complètement vaccinées pendant au moins deux semaines.

Tout comme les campagnes de vaccination se multiplient, les chercheurs produisent davantage de recherches sur l’efficacité des vaccins. La dernière découverte vient d’Israël, qui s’est associée à Pfizer et BioNTech pour analyser les données d’individus vaccinés. Ils ont constaté que le médicament peut réduire considérablement la transmission asymptomatique chez les personnes vaccinées. Cela signifierait que le vaccin offre une protection contre l’infection – et que les personnes immunisées ne présentent pas de risque d’infection pour les autres. Plus de données sont nécessaires sur le sujet avant que les responsables de la santé puissent faire de nouvelles recommandations. Israël a déjà déclaré qu’il ne suivrait pas l’exemple du CDC en assouplissant les restrictions de masque pour les réunions en salle entre des personnes entièrement vaccinées.

Même si le vaccin bloque les infections à coronavirus, les personnes vaccinées auraient toujours besoin de masques. Les vaccins ne sont pas efficaces à 100%. Un petit pourcentage de personnes vaccinées sera infecté et développera une version plus grave de la maladie. C’est là que les masques et la distanciation sociale les empêcheraient d’infecter d’autres personnes.

Plus le nombre de personnes vaccinées est élevé, plus le risque d’infection est faible. Même si les vaccins ne peuvent pas bloquer complètement l’infection, ils peuvent toujours tuer le virus rapidement après l’infection. En conséquence, les vaccins aideraient le système immunitaire à tuer efficacement le virus avant qu’il ne puisse causer de réels dommages.

Les gardiens l’animation est disponible sur ce lien.

Top Deal du jour Amazon propose enfin des masques KN95 à 6 couches fabriqués aux États-Unis! Prix:39,99 $ Disponible sur Amazon, BGR peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon BGR peut recevoir une commission